Cisnes.- Una nueva jornada en terreno como solo ocurre en la región de Aysén, fue la que vivieron hace algunos días, el saliente Seremi de Agricultura, Felipe Henríquez, el Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo y el Concejal, Cristian Jaramillo, quienes, a caballo, luego a pie y subiendo dificultosos terrenos, lograron llegar hasta la vivienda de don Aldo Maldonado y su señora Soledad Villegas, en el Palena Norte, sector de La Junta.

Fue sin lugar a dudas, un trayecto largo y agotador, pero, la mayor recompensa, concuerdan todas las autoridades fue, llegar hasta un lugar donde existía la necesidad de dialogo y poder plantear de forma directa las mayores necesidades, en una zona de muy difícil acceso. Es precisamente la conectividad, uno de los puntos que estuvieron sobre la mesa de conversación.

En esta jornada de trabajo en terreno, quedó también demostrada la acción coordinada entre servicios, lo que va en directo beneficio de la gente, destacó Felipe Henríquez.

“Considero que este trabajo coordinado entre la Ilustre Municipalidad de Cisnes, a través de su Alcalde Francisco Roncagliolo y el Concejal Cristian Jaramillo, para poder atender una familia del sector rural, que vive en condiciones de aislamiento, es un acto concreto más del trabajo de colaboración entre el Municipio y el Ministerio de Agricultura, para poder apoyar a las familias más necesitadas de los sectores rurales. Esto es muy coherente con la política nacional de desarrollo rural, que nos invita a trabajar por el mismo fin, distintos servicios públicos, organizaciones privadas de la sociedad civil y académica. En lo concreto, muy satisfecho de haber podido atender este requerimiento de la familia de la señora Soledad Villegas y don Aldo Maldonado”.

En tanto, el Alcalde Francisco Roncagliolo, mencionó que en la comuna se busca trabajar de manera integral, apoyando también a la gente del sector rural y en el caso particular de don Aldo y su familia, se establecieron compromisos, por ejemplo, de conectividad.

“Dentro de nuestra gestión municipal, hemos buscado siempre apoyar a las distintas personas que están dentro de la comuna en los distintos lugares, independiente de los accesos. Obviamente una realidad como la que vive don Aldo es una condición en la que viven muchos vecinos de la comuna, en distintos lugares y sectores donde hacen patria, hacen soberanía, sobre todo con su esfuerzo, con su trabajo salen adelante y sacan adelante sus sistemas productivos. Por lo mismo, el compromiso de este trabajo que hemos llevado adelante con el Ministerio de Agricultura a través de la Seremia a nivel regional, va de la mano con mejorar las condiciones de conectividad, desde caminos intraprediales, mejorar los accesos a los lugares e incluso, buscar alternativas de apoyo para que, productivamente sus predios se puedan explotar y con eso también puedan sus familias salir adelante”.

Para don Aldo Maldonado, la visita de las autoridades fue muy importante porque pudo exponer sus necesidades y sobre todo destacó que exista un trabajo conjunto en bien de la gente de campo. “El tema principal fue, el acceso al camino intrapredial que me hace tanta falta para mis insumos y ellos vieron la realidad que uno vive y la falta que hace un camino. Entonces, sería muy conveniente que se pueda avanzar, dejar todo concreto, ellos lo iban a revisar y tirar más a las autoridades que corresponde, para ver si se puede solucionar o hacer algo. Y en realidad me parece una buena idea que los servicios se coordinen, porque están trabajando mano a mano, así es que, eso es muy rescatable y me pareció fantástico”.

El compromiso del Municipio quedó para seguir avanzando en las gestiones, las que llegarán mediante requerimiento del propio Alcalde de la comuna de Cisnes a las nuevas autoridades, de quienes, no cabe duda existirá la voluntad de revisar, atender y dar solución a las necesidades de vecinos como don Aldo y su señora, en el sector Palena Norte.