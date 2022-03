La recientemente asumida como legisladora de la República para representar a la Región de Aysén Marcia Raphael Mora destacó la imperante prioridad de trabajar para cambiar la calidad de vida de todos los chilenos y muy especialmente aportar a un mayor desarrollo para las familias ayseninas.

Valparaíso.- Raphael, quien en juramento ante la bandera nacional y a los miles de compatriotas que sintonizaron el cambio de mando presidencial, daba cuenta del gran desafío que significa representar las necesidades de Aysén, acentúo sus palabras en que el principal objetivo, es el trabajo conjunto con los parlamentarios que representan la Región, sin la distinción de colores políticos pensando en el bien común del austral territorio.

Cabe destacar que Raphael será parte de las comisiones de vivienda, zonas extremas y desarrollo social, desde donde buscará acuerdos para entregar más oportunidades a los habitantes de Aysén, quienes por su condición de zona extrema se ven afectados por las grandes brechas de desarrollo en comparación con el resto del país. Es por esto, que impulsará temas relevantes en estas materias; en vivienda generar una política pública que incluya en los subsidios habitacionales un sistema de calefacción que permita disminuir la contaminación de las principales localidades; en zonas extremas cambiar los sistemas de evaluación de los proyectos de inversión considerando el beneficio que significa para los ayseninos y no el costo por habitante; y en desarrollo social, la necesidad de una pensión regionalizada, entre otros temas.

Por otro lado la Diputada, frente al proceso de una nueva constitución, hizo un llamado a que la Convención Constituyente sea coherente con las palabras expresadas por el Presidente Boric quien señaló “que la Constitución sea un punto de encuentro y no de división”. La parlamentaria expresó que la Convención no use su mayoría coyuntural para pasar la máquina y escuchar a todos los chilenos. Además agregó, que el espíritu refundacional que pretenden imponer no nos llevará a concretar una constitución que sea la casa de todos.

Finalmente, la Diputada RN, relevó la importancia de iniciar un trabajo colaborativo entre autoridades nacionales y regionales, destacando así la prioridad de avanzar en materia de descentralización y trabajar por la libertad, la patria y la seguridad de Aysén y los chilenos.