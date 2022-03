Junto con las autoridades del nivel central, también asumieron en los territorios el pasado viernes, los Consejeros y Consejeras Regionales, cargos en los que aparecieron rostros nuevos, jóvenes y con marcada presencia femenina.

Chile Chico.- Paulina Hernández, es una de las Consejeras de la provincia General Carrera, quien inicialmente agradeció el respaldo que hoy le permite estar en el CORE, enfatizando en lo relevante que es de que exista importante representación femenina en este cuerpo colegiado.

“Muy contenta pero también con harta ansiedad de poder contribuir, de poder trabajar, son tiempos de cambios buenos para nuestro país y también para nuestra región. Tenemos un Consejo Regional que hoy esta fortalecido dentro del género femenino y eso es maravilloso, es lo que esperábamos. Así es que muy contenta, agradecida de mi familia, agradecida de la cantidad de gente que me apoyó en el proceso de elecciones, agradecer el trabajo de cada una de las personas que estuvo tras mi campaña, mi familia principalmente”.

La nueva Consejera Regional de la Provincia General Carrera, Paulina Hernández, reafirmó su compromiso con la ciudadanía. “Lo que esperamos para nuestra provincia es que este trabajo sea prospero, que vayamos avanzando en conjunto, yo me coloco a disposición se lo he dicho a gente de mi confianza y ahora lo señalo a través de este medio, yo soy un mero instrumento de cada uno de los habitantes de la provincia General Carrera. Así es que, en lo que pueda ayudar, aportar aquí estoy, voy a estar siempre que lo requieran”.

Paulina Hernández, agradeció la buena recepción de quienes ya son Consejeros y están en nuevo periodo, como así también, de quienes llegan por primera vez al CORE.