Además, la empresa eléctrica informó que la aplicación de este beneficio, para los usuarios que cumplan con los requisitos definidos por la ley, se verá reflejada en la facturación de los próximos meses.

Coyhaique.- Edelaysen anuncia que activó una plataforma de consulta en su sitio web para que sus clientes puedan revisar si cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 21.426, sobre subsidio estatal por deudas acumuladas en pandemia, que fue publicada el 11 de febrero de 2022 en el Diario Oficial.

Signe Balboa, jefa de servicio al cliente de Edelaysen explicó que “la iniciativa tiene como objetivo facilitar la búsqueda de información de nuestros usuarios que no saben si fueron beneficiados por el subsidio del Estado o cuáles son los próximos pasos que deben seguir, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Para ingresar, sólo deben visitar la página www.gruposaesa.cl/lsb2 y tener a mano una boleta para completar los datos que se solicitan”.

Además, Edelaysen informó que el prorrateo automático de deudas acumuladas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, será aplicado para aquellos usuarios que durante el año 2021 registraron un consumo promedio mensual no superior a 250 kWh. Tal como indica la ley, la deuda acumulada de quienes cumplieron con estos requisitos será dividida automáticamente en 48 cuotas, las cuales no superarán el 15% del valor del consumo promedio. El monto de la cuota, según el cálculo anterior, será subsidiado por el Estado y los clientes sólo deberán cancelar su consumo del mes, debiendo mantener su cuenta al día para continuar con el beneficio estatal.

Por otro lado, para aquellos usuarios cuyo consumo promedio mensual sea superior a 250 KWh y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad (disminución de ingresos, ser adulto mayor o microempresas), el plazo para solicitar el prorrateo de sus deudas eléctricas acumuladas entre el 18 marzo 2020 y el 31 de diciembre del 2021, en hasta 48 cuotas, sin multas ni intereses, es hasta el 31 de marzo de 2022. Esta inscripción se puede realizar directamente en la web: https://www.gruposaesa.cl/lsb/

Para agrupaciones de familias que cuenten con medidores comunes y superen el consumo promedio mensual de 250 kWh, pero que al dividirlo por el total de las familias integrantes no sobrepasen dicho límite, podrán acceder a los beneficios de la ley realizando su postulación correspondiente hasta el 30 de junio de 2022.

Balboa recordó que, ante cualquier duda, estarán habilitadas la línea gratuita 800 600 803, redes sociales de la empresa y las oficinas de atención al cliente.

“Desde el comienzo de la pandemia Edelaysen gestionó diversas iniciativas para ayudar a sus clientes más vulnerables, por lo que esperamos que esta nueva medida sea un aporte a las familias que más apoyo requieren. Creemos que es un esfuerzo importante en beneficio directo de nuestros clientes y es parte de nuestro compromiso con quienes reciben nuestro servicio”, agregó Signe Balboa, jefa de Servicio al Cliente de Edelaysen.