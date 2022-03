Actualmente el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, se encuentra con dos procesos abiertos de postulación que culminan a fines de marzo; se trata de los programas Mujeres Jefas de Hogar – que se ejecuta en convenio con la Municipalidad de Aysén- y el Programa Mujer Emprende. Ambos modelos programáticos apuntan a fortalecer la autonomía económica de sus participantes; entendida como la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.

La Directora Regional Subrogante de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, se refirió a las actuales condiciones del mercado laboral, precisando que “la Encuesta Nacional de Empleo de mayo-julio de 2021 dio cuenta que el 30,25% de las mujeres no busca empleo debido a responsabilidades familiares; panorama muy distinto comparado con los hombres que alcanzó sólo un 1,70% en este indicador. Esta información es relevante ya que los programas como el Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar contribuyen a evitar que la brecha de género se profundice en el mercado laboral y se afiance con el tiempo, porque son modelos programáticos pensados y diseñados para abordar las inequidades existentes entre hombres y mujeres, entregándoles a esta últimas las condiciones para que puedan alcanzar o mantener su autonomía económica”

Otro dato que da cuenta de la brecha de género es la entregada por la Casen del año 2020, en el que establece que el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar en situación de pobreza por ingresos es de 11,4%; en tanto, ese mismo dato con un hombre como jefe de hogar en situación de pobreza es de 7,6%.

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Promover la autonomía económica de sus participantes es el objetivo del Programa Mujeres Jefas de Hogar, para ello se les entrega un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública; y de oportunidades de conciliación entre el trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

La ex participante del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Soledad Ojeda Argel, se refirió a su experiencia, precisando que “me sirvió mucho porque aprendí mucho en los talleres y capacitaciones, lo recomiendo porque es muy bueno, además tuve la opción de postular a otros programas como el de certificación de competencias laborales de SENCE y obtuve mi diploma como vendedora. Ojalá más mujeres pudieran participar y ojalá el Programa esté en todas las comunas. Ojeda Argel también se refirió al compañerismo que se logra entre las participantes, agregando que “todas las mujeres tenemos diferentes situaciones y vivencias, es muy importante compartirlas, porque nos vamos nutriendo y ayudando entre nosotras. Es super lindo ver mujeres que comenzaron sin saber nada y después están super empoderadas”.

Parte de la oferta del Programa Mujeres Jefas de Hogar consiste en Talleres de Formación para el Trabajo, los que facilitan la entrega de formación socio-laboral dependiente e independiente. Su objetivo principal es desarrollar capacidades y habilidades para conseguir, mantener y/o mejorar un empleo o actividad independiente. En la siguiente fase de la trayectoria de las participantes, cada una de ellas debe elaborar un Proyecto Laboral, que les permite planificar las actividades de corto, mediano y largo plazo; necesarias para fortalecer su autonomía económica.

Las interesadas en la comuna de Aysén deben postular en la oficina del Programa Jefas de Hogar ubicada en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, calle Teniente Merino N°630 Puerto Aysén, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas; el plazo de postulación en la comuna de Aysén finaliza el viernes 25 de marzo.

PROGRAMA MUJER EMPRENDE

Otorgar herramientas técnicas y de gestión, a fin de fortalecer competencias y habilidades es la finalidad del Programa Mujer Emprende, para ello se potencia el crecimiento, viabilidad y sostenibilidad de los negocios de las emprendedoras. Asimismo, se favorece su acceso a espacios de formación para generar nuevos canales de comercialización.

Carolina Pino Encina se refirió a su paso por el modelo programático, afirmando que “mi experiencia en el programa Mujer Emprende de SernamEG me permitió impulsar más mi emprendimiento, me ayudó en un aspecto en el que estaba débil que era el marketing digital y a entender cuánto te sirve para las ventas y la publicidad. También, destacó lo aprendido en contabilidad y en el formato canvas; asimismo, en cómo hacer redes de apoyo entre emprendedoras. Creo que esos fueron los principales beneficios que me entregó el Programa y lo recomendaría sin dudarlo, porque fue muy grato estar en las clases con nuestros profesores y también con las compañeras”.

Profesionalizar el emprendimiento, consolidar y profundizar conocimientos previos es parte del trabajo que realiza la Escuela Mujer Emprende, a través del empoderamiento personal y relacional; lo que conduce al fortalecimiento de sus capacidades como emprendedoras. Para ello el proceso de formación incorpora un plan común y uno diferenciado que permite dar respuesta a las necesidades de los diversos perfiles de las emprendedoras. Las otras líneas de trabajo son el fomento de redes y asociatividad y acciones de gestión para el desarrollo de los emprendimientos.

Pueden postular al Programa Mujer Emprende mujeres de 18 años en adelante que cuenten con emprendimientos y/o actividades productivas de al menos un año de antigüedad. Las interesadas en postular pueden acceder a través del banner dispuesto en la página de SernamEG www.sernameg.gob.cl en el link https://app.sernam.cl/form/2022/myt/me/