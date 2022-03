La acción sanitaria que beneficiará a unas 46 mil personas en la región, en una primera etapa destinada a mayores de 65 años, no es incompatible con la dosis de refuerzo COVID.

Unas 10 personas, en su mayoría socios y dirigentes de agrupaciones de adultos mayores, fueron los primeros en recibir la dosis contra la Influenza en el punto de lanzamiento de la campaña, desarrollado en la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor Baquedano de Coyhaique la mañana de este lunes 21 de marzo.

Coyhaique.- Hasta el lugar, llegaron los equipos vacunadores del CESFAM Dr. Alejandro Gutiérrez, el Director del SSA Gabriel Burgos y el propio Delegado Presidencial, Rodrigo Araya, a fin de motivar a la población objetivo a concurrir hasta los puntos de vacunación definidos tanto en la capital regional como en las demás comunas y localidades apartadas.

“El grupo objetivo en la región de Aysén es de 46 mil personas, razón por la cual estamos haciendo este hito, junto al Delegado Presidencial, y los adultos mayores participantes de la Unión Comunal además de los equipos técnicos, tanto de la SEREMI como del Servicio de Salud, formulando el llamado a todas las personas para que concurran a vacunarse a todos los lugares dispuestos a lo largo de la región en una campaña que se extenderá hasta el 16 de mayo para disminuir los efectos de la enfermedad y así poder tener un invierno más seguro”, informó el jefe de la Red Asistencial, Gabriel Burgos.

La autoridad de salud, agregó que “en Coyhaique se han definido como puntos de vacunación los mismos en que se sigue inmunizando contra el COVID, es decir, el Gimnasio Municipal de calle Simón Bolívar 400, la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad, los dos últimos en horarios reducidos, además de un amplio despliegue a lo largo y ancho de la región, todo lo cual es informado a diario en las redes sociales del Servicio de Salud Aysén”.

El Delegado Presidencial de la Región de Aysén, Rodrigo Araya, comentó “para nuestro gobierno es muy importante la salud de las personas, donde la estrategia de vacunación contra la Influenza es trascendental y que lleva alrededor de 60 años y no tenemos que perderla de vista. Este es un virus de distribución mundial que tiene periodos del año en que aumenta mucho su incidencia, por eso es que empezamos ahora y hasta el 16 de mayo, para que todos, por favor, concurran a vacunarse recordando que esto es para los grupos vulnerables, no para el 100 por ciento de la región”, enfatizó.

Al respecto Víctor Soto, Presidente de la Unión Nacional de Pensionados Asistenciales Región de Aysén, sostuvo que “Hace mucho tiempo que los dirigentes de las personas mayores estamos trabajando para que toda la población mayor de la Región de Aysén, se haga cargo de su salud, ya que no podemos solo depender de estas instancias propias de la Salud Pública. Nosotros tenemos que ser los primeros en hacernos responsables. Por eso yo hago una invitación a las mujeres y hombres mayores que concurran hasta donde están vacunando, porque esto propicia un envejecimiento más digno, con una mejor salud, así es que reitero el llamado, hay que vacunarse este año lo antes posible”, concluyó el dirigente.

Beneficiarios y sintomatología.

Respecto de la población objetivo, destacamos que deben inocularse: personas de 65 y más años, enfermos crónicos, entre los 11 y hasta los 64 años, Embarazadas en cualquier etapa del embarazo, niños y niñas desde los 6 meses y hasta 5° año básico, prematuros con patologías definidas en Recomendaciones para la vacunación de pacientes con necesidades especiales por patología o situación de riesgo, trabajadores de la salud, de la educación preescolar y escolar hasta 5° año básico.

Las autoridades establecieron que las reacciones adversas más frecuentes reportadas seguidas al uso de la vacuna anti influenza que se han ®, son las de tipo local o sistémicas, tales como dolor en el sitio de la inyección o fatiga y dolor de cabeza y que en ningún caso impide que una persona pueda recibir, además, la vacuna de refuerzo COVID, pues no son incompatibles.