El legislador presentó una indicación para que el aumento a los fondos del Mepco beneficie a las Zonas Extremas.

Valparaíso.- En el marco de la presentación del proyecto de ley que aumenta los recursos para el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el diputado Miguel Ángel Calisto participó en la comisión de Hacienda donde se discute esta iniciativa, instancia donde le pidió al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se implementen medidas adicionales para bajar el precio de los combustibles en las Zonas Extremas.

El legislador además presentó una indicación al proyecto para que el Mepco beneficie de mayor manera a las zonas extremas, específicamente cuatro veces más de lo propuesto por el Gobierno.

En la instancia, el diputado Calisto señaló que “si miramos este proyecto de manera puntual, evidentemente responde a la situación que hoy vive el país producto de las circunstancias internacionales, pero creo que tenemos que terminar con esta forma de ver los problemas, no hay que dar soluciones aisladas, cuando el problema es mucho mayor”.

“Tenemos que hacer justicia con aquellos territorios alejado. En Aysén tenemos lugares donde el litro de combustible está llegando a $1240, como pasa en Villa O´Higgins, o $1390 en Melinka. Hay que entender que en lugares que son más alejados llega por reventa, y puede llegar a costar $1600”, indicó.

Calisto agregó que “permanentemente ha habido una mirada desde Santiago por parte de los distintos Gobiernos, sin ver lo que pasa en otros territorios. Creo que no se puede aplicar una misma medida para todo el país. En ese sentido, quiero preguntarle al Señor Ministro cual es la alternativa que nos da. Yo creo que sería justo un precio, o un rango de precios para todo Chile, y no esta medida que igual dejará a los Ayseninos pagando los precios más altos”.

“Esas familias hacen patria, viven aisladas y pagan los precios más altos en el gas, en la parafina, en la luz y la bencina. Entonces, no hay una mirada de entender cómo viven los territorios más aislados del centro del país”, indicó el legislador.

Respuesta del Ministro

Por su parte, el Ministro Marcel indicó que “el diputado Calisto plantea un tema muy relevante, que son las diferencias de precio a lo largo del territorio. Para nadie es un misterio que los precios de los combustibles son mayores en regiones más aisladas, siendo un contraste importante con lo que se observa en Santiago. Nosotros no queremos parecer que sólo nos preocupa lo que pasa en la capital”.

“Esta mirada territorial que él plantea, que nos parece válida, al mismo tiempo tiene que ser una mirada de conjunto, es decir qué mecanismos existen en estos territorios que buscan mitigar o compensar esto diferenciales de precio. Esto no se agotan con el MEPCO o los precios de los combustibles, sino que hay otros mecanismos que tienen que ver con diferenciales de ingreso y la asignación de zona de los Funcionarios Públicos”, afirmó.

Finalmente, el Ministro Marcel señaló que “nos parece que el punto que nos plantea es muy válido, pero el MEPCO no es el mecanismo más idóneo para hacerse cargo de esos diferenciales territoriales, pero es una preocupación que sin duda tenemos que tener”.