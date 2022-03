Parlamentario intervino en Sala de la Cámara en plena discusión por proyecto del Ejecutivo para doblar fondos del Mepco.

Valparaíso.- El martes 22 de marzo se discutió y votó en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto del Ejecutivo que busca doblar los fondos del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, conocido como Mepco.

En la sesión, donde se contó con la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, los diputados expresaron su apoyo a la propuesta -con 139 votos a favor- que busca frenar las constantes alzas en los precios de los combustibles producto del contexto internacional que vivimos doblando los fondos del Mecanismo pasando de 750 millones a 1.500 millones de dólares, según precisó el secretario de Estado.

En plena discusión, el parlamentario aysenino, René Alinco Bustos, aprovechó la instancia y tuvo palabras para el ministro Marcel en referencia a la negativa del Ejecutivo frente al proyecto del quinto retiro de los fondos previsionales, así también por otras iniciativas como la eliminación del impuesto específico, el que -según Alinco- siguen pagando los que menos dinero tienen. “La verdad es que no sé si felicitarlo, tampoco puedo tratarlo mal porque no corresponde, pero sí ser franco, y la verdad es que yo espero que su gestión como ministro de Hacienda sea un poco diferente a sus opiniones como cuando fue presidente del Banco Central…”, dijo el congresista.

En esa misma línea, Alinco defendió su postura de apoyo al retiro de fondos previsionales, de acuerdo la crisis económica que se vive en el país en medio de un contexto internacional que no cesa y oprime cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores, recalcando incluso la diferencia de precios entre zonas del país. “En Chile el costo de vida no es igual, no es lo mismo vivir en Santiago que vivir en Arica o vivir en mi tierra Aysén. El balón de gas de 15 kilos vale cerca de $30 mil en Coyhaique, sobre $35 mil casi en Villa O´Higgins, por eso es que las políticas tienen que ser regionalizadas”, afirmó el diputado tras entregar algunos detalles de la diferencia de precios que van en constante alza sobre todo en las zonas extremas del país.

“Yo señor ministro espero que, de una vez por todas, esta crisis no la sigan pagando los pobres, sino que los poderosos que siempre han sido beneficiados. Yo sé perfectamente que los ministros que hemos tenido vienen de los Chicago Boys, pero prefiero quedarme con el mensaje de nuestro presidente Gabriel Boric que dice aplicará una economía, pero una economía con sentido y compromiso social, y eso es lo que yo espero de este gobierno y ahí van a contar con todo el apoyo de este diputado obrero”, finalizó en su intervención el parlamentario.