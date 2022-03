“Espero tenga buenos riñones porque ahí se daría cuenta de la calidad de caminos que tenemos”.

Valparaíso.- “No hay mejor información que ver las cosas en el terreno”. Con esta frase, el parlamentario René Alinco Bustos, invitó al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, a visitar la región de Aysén para empaparse de las necesidades que afectan a los habitantes de esta zona extrema, sobre todo en temas que conciernen a su cartera.

“Somos la región de Aysén y carecemos de conectividad”, continuó afirmando el diputado en la sesión del martes de la Comisión Obras Públicas de la Cámara, instancia en la que agregó que “los grandes países, potencias mundiales, lograron el desarrollo por la conectividad y nosotros en Aysén carecemos de conectividad marítima, terrestre y hasta lacustre, y nuestro gran sueño es unir a Aysén con Chile”, expresó el diputado al ministro García, a quien también le informó de las grandes falencias en el desarrollo de la conectividad bimodal, alternativa a los viajes aéreos para poder llegar hasta la región de Aysén desde otras zonas del país.

Asimismo, Alinco deslizó una fuerte crítica a las grandes y millonarias concesiones de empresas a cargo de viajes subsidiados en la región. “Tenemos un sistema bimodal que funciona tarde, mal y casi nunca, a cargo de la empresa Somarco que no sé quienes son los dueños pero parece que tienen santos en la Corte porque es intocable, en esta misma mesa hemos hecho denuncias no solamente yo, sino que también diputados de la décima región, y con ellos (Somarco) también tenemos problemas en la conectividad del Lago General Carrera desde el mes de agosto pues las barcazas no funcionan…”, explicó a grandes rasgos el parlamentario al secretario de Estado, remarcándole la invitación, añadiendo que “en definitiva le pido señor ministro que vaya a la región de Aysén, ojalá tenga buenos riñones porque ahí se daría cuenta de la calidad de caminos que tenemos desde Lago Verde a Villa O´Higgins que es el sector continental, sin contar con la conectividad marítima con las islas de Melinka, Islas Huichas, Estero Copa, etc.”, dijo el diputado para finalizar en su intervención.