Frente a las constantes alzas del precio de los combustibles y las diferencias de valor en relación a la zona central, un grupo de diputados representantes de las Zonas Extremas, comandados por Miguel Ángel Calisto, presentaron una reforma constitucional para eliminar el impuesto específico a los combustibles en estos lugares.

Valparaíso.- La iniciativa consiste en un artículo transitorio a la constitución donde se establece que “para todas las zonas extremas reconocidas en la ley N° 20.655, no se cobrará ni considerará el impuesto específico a los combustibles referidos en la ley N° 18.502, en cualquiera de sus componentes”. La iniciativa fu firmada por los diputados Miguel Ángel Calisto, René Alinco, Hotuiti Teao, Danisa Astudillo y Alejandro Bernales, entre otros.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “hoy existen zonas de nuestro país que están pagando $1390 por el litro de combustible. El 50% de este valor es impuesto, porque pagamos el impuesto específico y además el IVA. Creemos que acá tiene que existir una decisión política por parte del Gobierno y que patrocine este proyecto, y así dar una señal a las Zonas Extremas por el alto costo que significa vivir fuera del centro del país”.

“Recordemos que los territorios más asilados pagan los precios más altos en el gas, en la electricidad, sin tener ningún apoyo del Estado. Con esta reforma constitucional vamos a garantizar que exista un apoyo de parte del Estado a aquellas zonas que están alejadas del centro”, señaló.

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales, que representa a la provincia de Palena, afirmó que “No es justo que cada vez que el alza de los precios de distintos productos le toca el bolsillo a los santiaguinos, sea un tema de discusión, mientras que las y los vecinos de zonas extremas, llevan bastante tiempo pagando más de mil pesos por el litro de combustible y nadie se ha escandalizado”.

“Nosotros creemos que esto debiera ser un beneficio para estas personas que viven en zonas extremas, y que las y los diputados de Santiago no rechacen el proyecto, tal como lo hicieron la otra vez, que voten pensando en las personas que nosotros representamos y son de Zonas Extremas.

El diputado Hotuiti Teao indicó que “Rapa Nui hoy está hoy aislada y ya no puede vivir del turismo, su fuente principal de ingreso. Por eso, esta iniciativa legal va a significar un beneficio directo a su bolsillo. Las zonas extremas siempre han sido olvidadas, no de la mano de Dios, sino que de la mano del Estado. Por eso, le exigimos también al presidente Gabriel Boric, a que se sume a este proyecto y se acuerde de aquellos ciudadanos que están alejados del continente, a 4 mil kilómetros de la región de Valparaíso y que necesitan su ayuda”.

Finalmente, la diputada por Iquique, Danisa Astudillo, afirmó que “vivimos en un país largo y muy diverso, las regiones extremas, que muchas veces son olvidadas y tenemos necesidades específicas. Este proyecto va en poyo de las familias más vulnerables, en una región que ha sido azotada por la crisis migratoria. Esperamos que nuestros colegas apoyen este proyecto. Tenemos los más altos precios de combustible, por lo tanto, nos hemos unido para pedir el apoyo de los demás parlamentarios y este proyecto salga adelante. Hay que ponerse la mano en el corazón y pensar que Chile no solamente es Santiago”.