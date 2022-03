Además, solicitó se pueda acelerar firma del presidente Gabriel Boric, del decreto comience pago del beneficio.

Valparaíso.- Durante el debate en que se discutió la extensión de la cobertura del mecanismo de estabilización de precios del combustible (MEPCO), el senador David Sandoval, solicitó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, analizar y revisar el monto del subsidio de calefacción que se paga a las familias más vulnerables de la región de Aysén, el cual no se ha reajustado desde que fue implementado en el año 2014.

En su intervención, el parlamentario recordó que el beneficio surgió luego de la movilización social del año 2012 en la región, el cual era equivalente a cuatro metros cúbicos de leña, en ese entonces a $25 mil el metro. “Dado que ese subsidio incentivaba el uso de la leña, un gran contaminante en la zona sur austral, se resolvió que no fuera solamente equivalente a leña, sino que fuera un monto global disponible. El problema es que el monto sigue siendo el mismo que se otorgó (desde) el año 2014, no teniendo un mecanismo de reajustabilidad. Y lo que entonces permitía comprar 4 metros de leña, hoy alcanza a dos metros”, explicó.

Cabe señalar que el subsidio calefacción beneficia aproximadamente a 28.550 familias, con un aporte de $100.000 por cada una de ellas.

Por lo mismo fue que solicitó al secretario de Estado se pueda revisar el monto que se paga actualmente, considerando el costo de la vida en la zona. “El presupuesto 2022 para el subsidio de la región de Magallanes para el gas, es de 54 mil millones de pesos, lo que es equivalente a casi el 85% del FNDR de la Aysén. No estoy en contra del subsidio de Magallanes, porque lo ganaron fruto de una gran movilización, pero también se tienen que poner las políticas públicas sobre ciertos balanceos básicos”, subrayó.

Adicional a esto, Sandoval también solicitó se acelere la firma del presidente Gabriel Boric, del decreto que permite poner en marcha el pago del beneficio este año. “Está pendiente la firma del actual presidente Boric, del decreto Nº 10 del 18 de marzo de 2022, el cual ya está firmado por la ministra de Desarrollo Social Jeannette Vega”, indicó.

Precio de los combustibles

Respecto de la fuerte alza que ha experimentado el valor de los combustibles, tema que fue abordado este miércoles en el Senado, donde se aprobó la extensión de la cobertura del MEPCO, Sandoval dijo entender la inquietud de distintos actores a nivel regional. “Me hago parte de los reclamos que han manifestado gremios del transporte, entre ellos Ramón Vidal y los alcaldes de la región, a través de la Aremu, y su alcalde Marcelo Santana”, señaló.