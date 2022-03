Ante los serios problemas de infraestructura que sufre la Escuela Diferencial España de Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el centro de padres de la institución y realizó un llamado a las autoridades de educación a que solución el problema, acusando excesiva burocracia.

Coyhaique.- Según el legislador, “estamos preocupados por la situación que afecta a la Escuela España. Durante el año pasado hicimos gestiones junto al Centro de Padres y sus asesores jurídicos que los mismos apoderados han gestionado de manera independiente, porque acá claramente se están vulnerando los derechos de los niños, los derechos de una comunidad educativa que tiene malas condiciones de infraestructura, donde están en riesgo inminente”.

“Le pedimos en su momento al Gobierno anterior y se inició un proceso para arrendar un edificio, pero a la fecha todavía no se resuelve. Hablamos con el Ministro de Educación, como también con la Directora Nacional de Educación, quien me aseguró que el tema se va a resolver. Siento que acá hay excesiva burocracia, existe una actitud pasiva de no querer solucionar el problema, por parte de funcionarios públicos, autoridades de educación que vienen del Gobierno anterior y del actual Gobierno”, indicó.

El legislador señaló que “ya existen tres alternativas que se pusieron en la mesa para que los chicos puedan cambiarse de establecimiento, esto tiene que hacerse rápido, porque también está en discusión el plan de contingencia para la construcción del nuevo edificio para la escuela España, si esto no se resuelve antes de la mitad del año, este proyecto podría fracasar”.

“Le pedimos de manera urgente a la nueva Seremi de Educación, al delegado Presidencial, que garanticen cuanto antes, pero con sentido de urgencia, una solución a este problema”, indicó el diputado.

Por su parte, Santos Márquez, presidente del centro de padres señaló que “hacemos un llamado a las autoridades nuevas a gestionar las necesidades que tenemos en nuestro colegio. Son 118 alumnos que están en un riesgo latente de incendio, plaga de ratones y baños en muy mal estado. Necesitamos prontamente una solución y se lo pedimos a las nuevas autoridades. Necesitamos ayuda ahora, no mañana”.