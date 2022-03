Avanza en el senado la ley de envejecimiento positivo. En la región de Aysén hay cerca de 15 mil personas mayores de 60 años.

Valparaíso.- “Tenemos exigencias y la obligación ética de hacernos cargo del envejecimiento y particularmente de una integración efectiva de las personas mayores a la realidad nacional”, así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la aprobación del proyecto de ley de Envejecimiento Positivo en el Senado.

La iniciativa apunta a promover el cuidado integral de las personas mayores, además de fortalecer la institucionalidad del Senama y crear una modalidad de trabajo flexible para este segmento de la población.

En ese sentido, el parlamentario, quien fue artífice de la reformulación que ha ido experimentando el proyecto durante su tramitación en el Senado, valoró el impacto de la iniciativa, considerando que en nuestro país hay poco más de 2,5 millones de personas mayores, lo que representa el 17% de la población (en la región de Aysén la cifra llega a cerca de 15 mil personas mayores de 60 años). “Hoy estamos enfrentados a una demanda distinta, en una sociedad que está experimentando un progresivo avance en el envejecimiento, lo cual no debe ser visto como un problema, sino que como una oportunidad”, argumentó.

La norma propuesta establece las obligaciones que tiene el Estado en la promoción del envejecimiento positivo, creando, entre otras instancias, un sistema de ciudades amigables y los consejos asesores regionales, entre otros. Además, cambia la coordinación por direcciones regionales del Senama, promueve el desarrollo de programas de apoyo y cuidados para personas con dependencia en situación de vulnerabilidad, estableciendo también un comité interministerial de Desarrollo Social y Familia para los adultos mayores.

En cuanto a modificaciones a cuerpos legales, en el proyecto se proponen dos temas:

a. Acceso a la Justicia: se crea la figura del “abandono social del adulto mayor”, que se produce cuando no existe un sujeto activo del acto de violencia intrafamiliar (o maltrato por omisión), para permitir al juez aplicar medidas cautelares.

b. Derecho del trabajo: producto de mociones que se encontraban en tramitación, se incorpora al Código del Trabajo un capítulo destinado a regular el contrato del trabajador adulto mayor.

Cabe recordar que la iniciativa también fue analizada y aprobada de manera por la comisión de Hacienda del Senado, por lo que Sandoval espera que en la discusión en particular “se le hagan todas las modificaciones y se escuche al Ejecutivo y las nuevas visiones que se tiene de lo que van a ser las políticas en materia de adulto mayor”.