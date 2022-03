Este lunes recién habrían llegado los productos para brindar el almuerzo que corresponde, a los estudiantes de la escuela Bernardo O´higgins de Puerto Guadal.

Guadal.- La empresa contratada por JUNAEB para abastecer y entregar alimentos en los colegios de la región de Aysén, parecería que constantemente estaría presentando inconvenientes, para cumplir con la entrega de los productos que permitan entregar desayuno y almuerzo correctamente a los estudiantes de distintos puntos del territorio.

El pasado viernes, sorpresa y molestia causó en los padres y apoderados de la escuela Bernardo O´higgins de Puerto Guadal, en la comuna de Chile Chico, provincia General Carrera, la noticia de que los niños y niños recibirían como almuerzo, una colación fría, debido a la falta de abastecimiento.

“La directora del colegio nos comunicó lo que estaba pasando, nos dijo que el desayuno iba a ser normal, pero almuerzo iba a ser una colación fría. A mí esto me parece muy complicado, porque los niños necesitan su comida diaria, más aún en este colegio donde son tan poquitos niños, no podemos estar con este déficit de alimentación”, señaló Daniela Burgos, secretaria del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento.

La dirigenta de los padres de la escuela de Puerto Guadal, dijo que al inicio de las clases hubo ausencia de alimentos, destacando que la manipuladora de alimentos hace “hasta lo imposible porque todo funcione bien”. “Al inicio del año escolar tuvimos también problemas con la alimentación, no había llegado cuando los niños ingresaron a clases. Yo no he visto colación en mal estado, pero sí que ha faltado y yo sé que la tía de la cocina hace hasta lo imposible porque todo funcione bien”.

Daniela Burgos, llamó a los organismos pertinentes y a la empresa que debe entregar los insumos necesarios para las colaciones de los niños y niñas, a cumplir su función como corresponde.

“Lo ideal es que lleguen todos los productos necesarios para los niños y que no tengamos que estar la escuela subsanando lo que falta. Porque la escuela en estos momentos está poniendo la cara, para decir, no hay, pero vamos a tratar de solucionarlo. No es la empresa la que ha dicho las cosas se van a solucionar, ellos en ningún momento nos han dado ninguna solución. Esperamos que esto no se repita, por el bien de los niños, porque la alimentación es parte de su educación”.

Este lunes habría llegado el abastecimiento faltante a la escuela Bernardo O´higgins de Puerto Guadal, se espera que este tipo de situaciones no se repitan y que el ente que debe fiscalizar que todo funcione como corresponde, cumpla con su labor, remarcó la dirigenta.