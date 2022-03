Este programa complementa las distintas oportunidades de inclusión y equidad en el ingreso a la educación superior, tales como el PACE, Ranking 850, UACh Inclusiva y ALTA UACh que vinculan a nuestra universidad con el sistema escolar.

Coyhaique.- El programa Propedéutico de la Universidad Austral de Chile (UACh), implementado en primera instancia por el Campus Patagonia en Coyhaique, nace hace 10 años con el objetivo de otorgar oportunidades de acceso a la educación superior para estudiantes que son destacados académicamente en su contexto pero que, al venir de establecimientos educacionales vulnerables, no alcanzan el puntaje mínimo en la PDT.

Asimismo, las y los estudiantes deben pertenecer al 10% superior del ranking de notas de su promoción, tener una alta asistencia a las actividades de Preparación Académica Temprana (PAT) -que se desarrollan en cuarto medio- y aprobar los módulos que el programa imparte.

Uno de los avances más importantes que ha tenido el programa durante el año 2021 es la integración del Liceo Pioneros del Sur de Villa O’Higgins de la Región de Aysén y para este año una de sus estudiantes ingresó a la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia.

Así lo destacó Bernardita Maillard, directora de la iniciativa en el Campus Patagonia, “durante los años 2020 y 2021, en pandemia, se logró llevar a cabo el programa Propedéutico en una muy buena forma, debido a que los colegios una vez más nos apoyaron en esta convocatoria y por otro lado, tuvimos la posibilidad de llegar a comunidades más alejadas de Coyhaique. Además los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar en un proyecto adjudicado por la Unión Europea llamado Solidaris, dependiente del Campus Patagonia, que les permitió tener otras experiencias internacionales destacadas. Para la Universidad es muy relevante que sigamos propiciando los accesos inclusivos a la Educación Superior.”

Este 2022 ingresaron cinco estudiantes a las distintas carreras que imparte el Campus Patagonia, tres de ellas en Pedagogía en Educación Básica con menciones , una a Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería y una estudiante a la carrera Técnico Universitario en Turismo de Naturaleza.

Teresa Bilbao, ex estudiante del Liceo Juan Pablo II de Coyhaique y actual estudiante de Pedagogía en Educación Básica con menciones del Campus Patagonia UACh, señaló que “el programa me pareció muy bueno, aprendí cosas nuevas, conocí personas que me ayudaron bastante y me siguen entregando apoyo. A mí me tocó participar de forma online por el tema de la pandemia; además me pasaron contenidos que me sirvió bastante recordar y era un ambiente súper agradable”.

En la misma línea, los y las estudiantes iniciaron su año académico con una inducción a la vida universitaria a través de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje manteniendo apoyo académico y psicosocial durante todo el año y permanencia en la Universidad Austral de Chile.

“Para el Campus Patagonia es muy relevante el ingreso de estudiantes, ya que son de la región que se quedan estudiando junto a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos y tienen una posibilidad de ingresar a la universidad sin tener que emigrar, por lo tanto es una gran noticia para nosotros y para la región también”, precisó Bernardita Maillard.

Cabe señalar que los estudiantes pertenecientes al programa durante el año 2021, en modalidad online, eligieron diversas casas de estudios superiores, desplazándose en gran parte por la zona sur austral del país.

Finalmente, Teresa Bilbao, insta a la participación de la próxima versión del programa “aprovechen las oportunidades que se les presentan, ya que esta es una gran oportunidad, sirve mucho y hay que disfrutarlo porque es una linda experiencia”.