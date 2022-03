Insta a las autoridades comunales de toda la región a unirse en un llamado de atención a organismos como JUNAEB, con el objetivo de que los estudiantes del territorio, reciban la alimentación que corresponde, sin problemas de abastecimiento.

Chile Chico.- Serios cuestionamientos han tenido las empresas a cargo de la alimentación en los colegios de nuestro país, particularmente en la región esto ha significado incluso una reciente paralización de actividades por parte de las manipuladoras de alimentos, quienes empatizaron con los niños y niñas, ante la falta de abastecimiento.

A raíz de esa manifestación de “brazos caídos”, se conocieron una serie de problemas en la llegada de los productos a las cocinas de las escuelas de todo el territorio aysenino. Lo más reciente fue lo sucedido en Puerto Guadal, donde a raíz de la ausencia de algunos productos, se optó por entregar una colación fría a los y las estudiantes.

El Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa, fue claro en señalar que, aquí existe una empresa que se adjudicó una millonaria licitación y por lo tanto “debe cumplir”.

“Nos tiene muy preocupados este tema relacionado a la empresa que está a cargo de la distribución y del abastecimiento de la alimentación en las escuelas de nuestra comuna. Recordar lo ocurrido hace algunos días atrás con las manipuladoras, quienes tuvieron una manifestación de brazos caídos, debido a que no contaban con todos los alimentos para preparar las minutas que son supervisadas, además, por personal calificado. Es inaceptable que no llegue de manera oportuna, que en ocasiones la fruta y la verdura llegue en mal estado, lo cual es preocupante. Aquí hay una empresa que se adjudica una licitación millonaria y que debe cumplir”.

Ante los problemas que se han presentado en los últimos días, el Concejal Mario Figueroa, dijo que, solicitará al Concejo Municipal de Chile Chico, oficiar al ente fiscalizador que es la JUNAEB, con el fin de que este tipo de situaciones sean supervisadas y por el bien de los niños y niñas, no vuelva a suceder.

“Estamos hablando de algo sensible, que es la alimentación de nuestros hijos e hijas en edad escolar, por lo tanto, voy a solicitar un acuerdo de Concejo para que se oficie a la entidad fiscalizadora, que es la JUNAEB y a los entes que corresponda, a fin de que esto, llegue de manera oportuna. Estamos hablando de la alimentación de nuestros hijos e hijas, insisto, en un tema sensible del cual nos tenemos que hacer cargo también quienes cumplimos un rol fiscalizador. Invito también al resto de mis pares Concejales de otras comunas, que hagan este acuerdo, que oficien a la JUNAEB y a los entes que corresponda, a fin de fiscalizar de buena forma a la empresa que abastece el alimento a los colegios de la región”.

El Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa Mayorga, reiteró que es necesario que las fiscalizaciones sean más rigurosas y que las empresas cumplan con la entregar los alimentos en los tiempos que corresponde.