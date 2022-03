El legislador se reunió con la Junta de Vecinos de la localidad, quienes le plantearon una serie de necesidades, principalmente relacionadas con la atención, el equipamiento y la infraestructura de la posta.

Balmaceda.- Consciente de la serie de necesidades que tienen los habitantes de Balmaceda, el diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta la localidad para sostener una reunión con la junta de vecinos y otras organizaciones del sector, quienes le plantearon una serie de problemáticas que afectan a la comunidad.

Según el legislador, “nos reunimos con la junta de vecinos de Balmaceda y con representantes de las distintas organizaciones de las fuerzas vivas de la localidad. La verdad es que hay un abandono por parte de todas las instituciones del Estado. Balmaceda es muy importante porque es la puerta de entrada a la región, todos ingresamos por acá, turistas y residentes”.

“Acá no hay ambulancia, no están las condiciones para hacer deporte por el estado del gimnasio, no hay planificación urbana, tomando en cuenta las nuevas poblaciones que se están construyendo. A esto hay que sumarle el lamentable estado de la posta, que no tiene los implementos necesarios para atender emergencias, algo muy raro tomando en cuenta que se trata de una localidad donde hay un aeropuerto”, indicó.

Calisto agregó que “este viernes nos reuniremos con el Director del Servicio de Salud, para plantearle la necesidad de tener una ambulancia, la necesidad de aumentar la dotación de profesionales en la posta. También es necesario hacer una reunión con todas las autoridades, tanto del gobierno regional, parlamentarios, alcalde y concejales, para buscar y desarrollar un plan integral que permita resolver los problemas que tiene esta comunidad”.

“También hay requerimientos por parte de los adultos mayores, en relación a las viviendas y el mejoramiento térmico. Hay una gran cantidad de problemas, y al haber una mayor cantidad de gente que se está viniendo a vivir a Balmaceda, hay que garantizar mayores servicios y más estado en el territorio”, indicó.

Por su parte, Angélica Cifuentes, la presidenta de la Junta de Vecinos, señaló que “le agradecemos al diputado Calisto que nos haya escuchado, nuestras peticiones y necesidades. Hemos sufrido un abandono como comunidad. Nuestra localidad cumplió 105 años y realmente estamos en un abandono total. Esperamos que podamos seguir sumando autoridades, porque necesitamos apoyo de todos”.