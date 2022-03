Mediante una mesa de trabajo multisectorial se trabajará en el traslado provisorio de la comunidad educativa y en la Recomendación Satisfactoria requerida para la reposición del inmueble.

Coyhaique.- Un plan de acción ante las necesidades educativas de la Escuela España de Coyhaique, concordó la tarde de este miércoles una mesa de trabajo multisectorial constituida en la Delegación Presidencial Regional de Aysén.

La instancia, coordinada por el Delegado Rodrigo Araya Morales, reunió a la seremi de Educación, Isabel Garrido, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, equipo técnico de la seremi de Desarrollo Social, la directora de la escuela Pamela Álvarez y la directiva del Centro de Padres y Apoderados.

“Pudimos avanzar en determinar cuáles son los procesos que vienen a continuación en dos grandes áreas: lograr el traslado a dos establecimientos que puedan acoger a toda la actividad educativa que tienen los alumnos de la Escuela España, en mejores condiciones de las que están actualmente, y lo que tenemos que hacer para lograr la Recomendación Satisfactoria (RS) del proyecto de inversión para la construcción de la escuela España, cuyo diseño ya está terminado. Es un tema que no va a ser inmediato y pudimos resolver todas las dudas con respecto a los pasos a seguir”, expresó Rodrigo Araya.

Entre los representantes de los padres y apoderados, Carolina Jara manifestó conformidad por los compromisos y plazos establecidos.

“Como directiva del Centro General de Padres de la Escuela España salimos conformes con la reunión. Hay varios compromisos que se deben cumplir, pero ya se está trabajando. Estamos con el compromiso positivo del Delegado, de la seremi de Educación y del alcalde Carlos Gatica, así es que esperamos que esos compromisos se cumplan y vamos a continuar trabajando para que podamos tener prontas soluciones para nuestros hijos de la Escuela España”, concluyó.

El alcalde Carlos Gatica dijo que junto a la Dirección de Educación Municipal abordarán los compromisos adquiridos.

“Existe una ruta de trabajo en el corto, mediano y largo plazo. El objetivo fundamental es que se concrete la construcción de la Escuela España y como corto plazo que se genere el traslado de nuestros niños y niñas a establecimientos que cumplan con las condiciones mínimas para poder educarse y desarrollarse, que hoy día no están cumpliendo las instalaciones”, señaló.

La seremi de Educación, Isabel Garrido coincidió en la importancia del acuerdo entre todas las partes.

“Clarificamos para que todo el mundo tenga la misma información, cuáles son los pasos a seguir. Destacar la voluntad de diálogo de todos los actores, de ponernos de acuerdo, porque tenemos claro que aquí está en juego el derecho a la educación de los niños y niñas que, además, tienen necesidades educativas especiales, entonces es una población históricamente muy vulnerada. Estamos caminando hacia resguardar el derecho a la educación de niños y niñas, puntualizó.

Para la directora del establecimiento, Pamela Álvarez Matus se lleva una información concreta a la comunidad educativa.

“La jornada de hoy me pareció muy positiva, los primeros días de marzo nos reunimos en una mesa similar con el señor alcalde, donde solicitamos hechos concretos. Hoy día podemos decir que hay fechas, propuestas concretas para optar a otro establecimiento y contamos con nuestro Delegado y seremi de Educación y se firmó hoy que así será”, concluyó.

El traslado de estudiantes, profesores y funcionarios se materializará durante el primer semestre, mientras se avanza con la obtención de la Recomendación Satisfactoria en la seremi de Desarrollo Social, para gestionar a financiamiento el proyecto de reposición definitiva del establecimiento.