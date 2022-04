En el marco del trabajo en terreno que está realizando en Chile Chico, el diputado Miguel Ángel Calisto junto al concejal Ariel Keim se reunieron con el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Daniel Fernández, con quien conversaron sobre la necesidad de agilizar el mejoramiento de la conectividad lacustre y flexibilizar los requisitos sanitarios para potenciar la conectividad terrestre por Argentina.

Chile Chico.- Según el diputado Calisto, “estamos haciendo dos gestiones que son importantes, en primer lugar una reunión que queremos sostener con el Ministro de Transportes en Santiago para poder agilizar el mejoramiento de la conectividad lacustre acá en Chile Chico. Todos sabemos que es un problema grave, es una necesidad urgente el que tengamos un sistema que de seguridad a los vecinos de Chile Chico e Ibáñez en el Lago General Carrera”.

“Hoy se ha renovado el contrato de la Chelenco, pero sabemos que no es suficiente. Se prevé la puesta en marcha de la Pilchero, lo que nos parece bien, pero necesitamos que la Tehuelche también empiece a funcionar lo antes posible, y que tengamos otras opciones, porque de lo contrario nos vamos a encontrar nuevamente con un problema grave relacionado a la conectividad”, señaló.

El legislador afirmó que “en segundo lugar, estamos haciendo gestiones para que se permita el paso por Argentina, para permitir la conectividad desde Chile Chico por el paso Huemules hacia Balmaceda, sin la exigencia del examen PCR. Esto es fundamental, porque necesitamos tener una alternativa de conectividad más pronta, más cercana y segura que permita conectar con el centro de la región.

“Respaldo absolutamente las gestiones que está haciendo el delegado provincial, como también el trabajo que realizan nuestros concejales Ariel Keim y Mario Figueroa”, indicó el legislador.

Según el concejal Ariel Keim, “junto al diputado sostuvimos distintas reuniones en Chile Chico, Puerto Guadal y Mallín Grande, y una de las principales demandas era la conectividad, tanto lacustre, terrestre y digital. Vamos a quedar muy atentos a las gestiones que comprometió el diputado Miguel Ángel Calisto de poder llevar estos requerimientos con las autoridades a nivel central.

“Ojalá podamos tener en el corto plazo alguna respuesta concreta para poder garantizar una conectividad asegurada. Hoy en día no tenemos barcaza Tehuelche, no tenemos barcaza Pilchero, sólo tenemos la Chelenco que se está contratando cada diez o quince días, por lo tanto necesitamos como comunidad tener la tranquilidad de tener conectividad lacustre asegurada”, indicó.

Con respecto a la conectividad terrestre, Keim señaló que “uno de los grandes impedimentos que tenemos son las exigencias sanitarias que se mantienen para hacer los traslados entre los pasos fronterizos Jeinimeni en Chile Chico y el paso Huemules en Balmaceda, donde se nos requiere una muestra PCR. Acá en Chile Chico se demora al menos 48 horas en tener los resultados. En caso de emergencia, no podemos ocupar esta conectividad terrestre”.

Finalmente, Ariel Keim indicó que “le hicimos el requerimiento al diputado Calisto para que él nos apoye en esta solicitud y sólo se exija un test de antígenos que nos permite salir en caso de emergencia al poder tener en media hora los resultados. Ojalá que podamos tener avances en este tema tan importante para nuestra comunidad”.