Durante su gestión pondrá énfasis en potenciar el desarrollo científico en la macrozona austral, atraer la investigación colaborativa y en fomentar el conocimiento científico y acercarlo a la comunidad.

Aysén.- Verónica Vallejos asumió como seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e innovación (CTCI) de las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena. La designación se dio a conocer formalmente el sábado 2 de abril.

La nueva autoridad es bióloga marina, con vasta experiencia en el sector público y, hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como profesional del Instituto Antártico Chileno (INACH). Ya tiene algunas tareas concretas, entre ellas apoyar la tarea de lograr incrementar el gasto en ciencia nacional, “el presidente ha encomendado esta misión al Ministerio, por lo tanto, vamos a trabajar desde la macrozona para lograr incentivar el aporte para el desarrollo científico en las regiones. Además, debemos lograr atraer más masa crítica, tarea que no es fácil, ya que los investigadores e investigadoras que se forman en Magallanes y Aysén no necesariamente se quedan trabajando y potenciando el desarrollo de estas regiones”.

Fomentar la colaboración y cooperación tanto a nivel de la macrozona como internacional también está dentro de las metas de esta nueva administración, aprovechando que Punta Arenas es una puerta de entrada hacia la Antártica y que el MinCiencia continúa apoyando el convertir a Magallanes y la Antártica Chilena en un polo de desarrollo científico-tecnológico. “Muchos programas antárticos pasan por acá y por lo tanto podríamos hacer enroques, cadenas, no solamente con los investigadores de esta región, sino que también con los de Aysén, incrementando el vínculo entre la Patagonia con la Antártica”.

La vinculación con la sociedad, uno de los cuatro ejes de la Política Nacional de CTCI, continuará siendo un objetivo central para la nueva seremi, quien considera que es importante que la comunidad sienta que la ciencia es una herramienta de desarrollo que no está limitada solo a los investigadores e investigadoras. “Seguiremos acercando el conocimiento científico. Vivimos en ciencia, y es importante transmitirles a las personas que ésta es algo común para todos, y no abstracta ni alejada. Además, queremos fomentar en los niños, niñas y jóvenes, el que piensen en la ciencia, que desarrollen un pensamiento crítico para la toma de decisiones y, así en el futuro, poder sumar a más científicos y científicas al país”.

Nueva titular de Ciencia

Vallejos es bióloga marina de la Universidad de Valparaíso y magíster en Administración de Empresas con especialidad en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la Universidad Viña del Mar.

Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba en la sección de Concursos y Medio Ambiente del INACH, apoyando el programa de Ciencia Antártica con la administración de los proyectos de concursos Nacionales de Investigación Antártica y de Apoyo a Tesis de Postgrado, analizando las propuestas ambientales presentadas a los llamados a concurso ANID con temática antártica, y apoyando el desarrollo de los proyectos en terreno.

También, era delegada nacional ante el Comité de Protección del Ambiente del Tratado Antártico, representando la postura de Chile en las materias ambientales discutidas en sus reuniones y asesorando al INACH, a la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los Operadores Antárticos Nacionales, y a la comunidad en general, en esta temática.