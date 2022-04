*Parlamentario señaló que esto no solo tiene efectos económicos, recordando que en los últimos falleció una madre y su hija por el consumo de mariscos con marea roja, que habrían sido extraídos desde una zona no autorizada en la región de Aysén.

Aysén.- El senador David Sandoval reiteró el llamado a las autoridades de la Gobernación Marítima, la Armada de Chile y Sernapesca, entre otras, para que se extremen las medidas que permitan enfrentar y evitar la pesca ilegal en el litoral aisenino.

Recordar que a fines del mes pasado, se detectó a dos embarcaciones extrayendo de manera ilegal 25 mallas de almeja (aproximadamente 1.250 kilos), lo que se suma al decomiso de otras 8 toneladas del mismo producto, a comienzos de este mes, todas embarcaciones que provenían de la localidad de Calbuco, región de Los Lagos.

El parlamentario planteó que este tema no solo tiene efectos económicos, afectando a pescadores artesanales de la zona, sino que también está terminando por afectar directamente a las personas. Y esto, considerando que en los últimos días falleció un menor de edad y su madre, en Calbuco, producto del consumo de mariscos con marea roja, los que habrían sido extraídos desde la región de Aysén, desde una zona no autorizada.

“Lo que es más dramático es que esta circunstancia es fruto de un acto absolutamente ilegal. Más allá de todo lo que significa el lamentable fallecimiento de un menor de edad, estamos hablando de la irresponsabilidad que tienen muchos de manejar la pesca ilegal como una parte tradicional de la actividad”, señaló

Sandoval recordó que permanentemente se ha estado denunciando los efectos de esta práctica, tanto por la pérdida de recursos para la región, como por los efectos que provoca en la actividad de los pescadores artesanales. “Qué pasa con toda la cadena de comercialización, cómo llegan estos productos a un determinado puerto final. Y por lo tanto, aquí conminamos a las autoridades marítimas, a Sernapesca y a todas las autoridades vinculadas a este tema, a extremar las medidas para evitar esta situación irregular, que no solo tiene efectos económicos, sino también desenlaces fatales como los conocidos en los últimos días”, subrayó.

Por lo mismo, enfatizó que “aquí hay toda una cadena, donde participa mucha gente, que tiene que llamar la atención”.

Con todo, el legislador dijo que se tienen que llevar a cabo todas las acciones pertinentes para enfrentar este tema de una manera integral y efectiva. “Sabemos que lo que se descubre es la punta del iceberg, pero detrás de eso hay una cadena de otras tantas acciones ilegales que lamentablemente no se pesquisan, pero donde sin embargo quedan registros de desembarque, de comercialización y de venta”, concluyó.