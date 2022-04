La parlamentaria por la región de Aysén se reunió con el director nacional (s) de Junaeb Alejandro Layseca, con quien abordó las diversas situaciones que están ocurriendo con el servicio que presta la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en la región, sumado a la falta de jefatura en uno de los momentos más complejos que presenta la dirección regional.

Valparaiso.- Fue la instancia en la que la Diputada por el Distrito 27 mencionó una serie de situaciones que han complicado el funcionamiento de la Junaeb, como es, el cuestionado servicio que presta la empresa Hendaya, encargada de proveer raciones alimenticias a los establecimientos educacionales de la región.

“Le expresamos al director el descontento no solo de los padres, niños y jóvenes que reciben algo tan importante y básico como es el alimento diario, sino que también mencionamos el sentir de directores de estos establecimientos y las mismas manipuladoras de alimentos, las que deben trabajar con el constante desabastecimiento tanto del alimento como la no renovación de equipamiento, donde lamentablemente no pueden cumplir con las minutas alimenticias que indica el ministerio”. Mencionó la legisladora.

Junto con ello, la parlamentaria manifestó la preocupación de las familias de la región, con la restricción de la beca de Residencia Familiar, que indica ser un beneficio solo para renovantes de enseñanza media y no para postulantes que ingresan a la educación superior.

“Aquí tenemos una situación muy importante puesto que al tener la restricción de haber usado en el periodo de enseñanza media la beca, aquellos postulantes que salen de sus provincias recién al finalizar la educación media quedan de alguna manera a la deriva, lo cual genera un desincentivo a para finalizar sus estudios de enseñanza media en sus lugares de origen. Por tanto, preparamos un proyecto de ley que permita eliminar la exigencia a los postulantes del beneficio para la educación superior”, comentó la Honorable Diputada.

Asimismo, abordó la problemática con las becas Patagonia y Aysén las cuales llegan a mitad de año a los bolsillos de cada estudiante y que si bien, se entregan de manera retroactiva, son los mismos estudiantes y sus familias, quienes deben financiar los primeros meses de estudio. Frente a ello la Diputada Raphael comentó “es retroactivo, pero las familias más vulnerables son las que se ven directamente afectadas ya que, muchas veces no cuentan con los recursos para financiar esos meses. Por lo que los esfuerzos debiesen estar enfocados en dar una mayor celeridad en su entrega”.

Finalmente, la Diputada Raphael manifestó la problemática de la beca BAES donde solicitó dar urgencia al reajuste de su valor, el cual mantiene en 32 mil pesos el beneficio, algo que afecta en gran manera a los más de 700 mil estudiantes que tienen la beca en todo Chile.

Por lo cual la legisladora comentó que la autoridad nacional comprometió sus esfuerzos en dar una mayor urgencia a la solución de los temas expuestos, donde mencionó que particularmente para el caso de la beca BAES, se espera que dentro de los próximos días se logre aumentar el monto de la beca por el Gobierno.