La iniciativa quedó lista para ser ley de la República.

Valparaíso.- Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación del proyecto que permite acelerar los procesos legales para que propietarios puedan recuperar sus inmuebles de arrendadores morosos y rebeldes, iniciativa conocida como la ley “devuélveme mi casa” y que quedó lista para ser promulgada ley de la República.

Según el diputado Calisto, “este congreso estaba en deuda con muchos chilenos y chilenas, muchos de ellos adultos mayores que han invertido en tener un bien y han podido implementar sus jubilaciones después de años de trabajo y esfuerzo. Cuando arriendan estos bienes, se enfrentan a arrendatarios inescrupulosos que claramente abusan de su confianza”.

“Me parece que esta propuesta, vienen de alguna manera a solucionar este problema, porque dispone de un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas adeudadas, permite la notificación de la demanda, es decir que una vez que es notificado por el no pago del arriendo, tendrá diez días para hacerlo. Si no lo hace, se entiende como sentencia la demanda. Esto quiere decir que en 25 días un arrendatario inescrupuloso podría estar fuera de la propiedad”, indicó.

Finalmente, el legislador afirmó que “también se contempla en este proyecto la presunción de renta en contratos no escritos, la posibilidad de poner término a los procedimientos, y también la posibilidad que se haga una restitución anticipada del inmueble, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario”.