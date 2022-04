Ante la gran cantidad de proyectos habitacionales que se proyectan en nuestra región, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado a la Gobernadora Regional para que impulse un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda con el fin de contar con más recursos, solicitud que fue apoyada por dirigentes de distintos comités de la Región.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “quiero hacer un llamado a la Gobernadora Regional, y también a los Consejeros Regionales, para que puedan avanzar en la generación de un convenio de programación, es decir, suplir con fondos regionales la construcción de viviendas sociales en nuestra región”.

“Prácticamente todos los proyectos habitacionales que se han generado, han sido apoyados con fondos regionales, pero en esta oportunidad no ha existido la decisión política de complementar con fondos regionales los nuevos proyectos, por lo tanto, las ejecuciones de estas iniciativas podrían quedar en el aire si es que no se les pone plata desde el Gobierno Regional”, indicó.

Calisto agregó que “tenemos proyectos muy importantes en Coyhaique, la Chacra 40 y principalmente la Chacra G, otros en Valle Simpson, en Puerto Aysén también, donde hay comités que recibieron apoyos por parte del Gobierno Regional para la compactación dinámica. También hay proyectos en Chile Chico, Cisnes, en Melinka y otras localidades de nuestra región”.

“Es muy importante el aporte de parte del Gobierno Regional para complementar la construcción de las viviendas. Para ser muy claro, con los subsidios que hoy en día se cuenta y que vienen del Gobierno Central, no alcanza para poder generar y desarrollar un barrio con las calles pavimentadas, con la habilitación de terrenos, con los servicios básicos”, afirmó el legislador.

Según Macarena Sepúlveda, Presidenta del Comité Viento Patagón de Chile Chico, “me sumo a la solicitud del diputado Calisto para pedir apoyo por parte de la Gobernadora Regional y los Consejeros Regionales para seguir avanzando en el tema de la vivienda en nuestra comuna. Además de los subsidios, necesitaremos más fondos, y queremos que se comprometan con nuestro comité”.

La dirigenta señaló que “actualmente nuestro comité está en la etapa del desarrollo del proyecto habitacional. Esperamos que durante este año ya esté presentado y podamos obtener los subsidios habitacionales”.

Por su parte, Sigifredo Sánchez, presidente del comité Patagonia Alegre de Puerto Chacabuco, “en estos momentos estamos al a espera de renovar el convenio de programación entre el Gobierno Regional y Serviu, y así complementar el financiamiento de los proyectos de vivienda. Hasta el momento ha sido una gran herramienta para financiar los extras que no alcanza a cubrir los subsidios que entrega el Estado”.

Finalmente, Sánchez señaló que “el llamado es a nuestra Gobernadora y nuestros Consejeros a revisar este convenio en beneficio de toda la región. nosotros somos un comité con más de diez años en Puerto Chacabuco. Estamos a la espera de más fondos para poder hacer realidad este sueño de tantos años”.