Antes de ingresar a la sesión especial de la comisión Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados donde inició la discusión del proyecto que busca el quinto retiro de los fondos previsionales (en general), el parlamentario aysenino, René Alinco Bustos, realizó un punto de prensa ante medios nacionales donde no dudó en criticar la insistencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de seguir levantando una negativa al proyecto fusionado que es esperado por miles de trabajadoras y trabajadores del país.

Valparaíso.- “El ministro Marcel está apagando el fuego con bencina”, dijo el diputado Alinco respecto de las declaraciones del secretario de Estado quien llamó a los parlamentarios del oficialismo a “tomar una decisión valiente”, con el fin de que desistan en su apoyo a la iniciativa que cada día va superando barreras en su camino legislativo, producto de ello, durante la jornada del lunes, Alinco y sus pares de grupo de autores de los proyectos fusionados, defenderán la posición de las y los trabajadores para continuar con la siguiente sesión del martes 12 donde se espera poder culminar a total despacho desde la instancia presidida por Karol Cariola.

“El ministro Marcel está haciendo un daño terrible y tal vez irremediable al gobierno de Gabriel Boric”, agregó el diputado independiente, señalando que los argumentos del ministro “son falsos… él dijo que de aprobarse el cuarto retiro se iba a producir inflación y crisis económica en Chile, el cuarto retiro no se aprobó pero igual el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos ha disminuido…por lo tanto, lo que dice Marcel hoy día y que ha salido por los distintos medios de comunicación, me atrevo a decir es falso”, sostuvo el parlamentario, remarcando que con quinto retiro o sin quinto retiro, la inflación va a continuar.

Asimismo, respecto de las declaraciones del secretario de la cartera de Hacienda, Alinco enfatizó en que la Cámara de Diputadas y Diputados es autónoma, “no recibe órdenes de ningún ministro”, dijo, haciendo un llamado a sus pares de los partidos oficialistas, “hoy tenemos que mostrar consecuencia, no con Marcel, sino que con los trabajadores que necesitan su plata, para sus necesidades básicas para vivir…”, cerró el parlamentario en su declaración, añadiendo que espera que los miembros de la comisión Constitución voten a favor la idea de legislar el proyecto fusionado para que así pueda pasar a Sala y “el quinto retiro se haga una realidad”.