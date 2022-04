En los últimos días, el parlamentario participó en encuentro convocado por Corpaysen y la Multisindical MTSA, donde se abordaron estos desafíos a nivel regional, en el cual participaron distintos gremios y autoridades locales.

Aysén.- “Todos entendemos que esto no se hace de la noche a la mañana, pero sí se requieren acuerdos, para llevar adelante los cambios que necesitamos en la región”. Así lo señaló el senador David Sandoval, luego de participar en los últimos días, en el encuentro sobre el desarrollo productivo en Aysén.

La reunión, convocada por la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CORPAYSEN) y la Multisindical de Trabajadores Salmones Ramas Afines (MTSA), fue valorada por Sandoval, considerando el impacto que tienen distintas actividades en la región, donde entre otros temas se abordó la situación de la pesca ilegal. “Los emprendedores plantearon qué hacer con este tema y también en materia de desarrollo productivo. La pesca ilegal es un lucrativo negocio, es toda una cadena de comercialización donde falta mucha fiscalización”, indicó.

En ese sentido, el parlamentario dijo compartir las inquietudes planteadas, pero no solo en el ámbito pesquero, sino que del turismo, en materia de conectividad (participó Conrado Redlich, del gremio de transportistas), comercio, multigremial, entre otros actores. “Todos tenían la misma inquietud y lo planteaban a la autoridad regional, respecto de definir una propuesta de desarrollo de la región un poco distinta. Nadie quiere depender de los subsidios, de las dádivas del Estado, sino que generar las capacidades en las distintas comunas, haciéndonos cargo de las falencias que tenemos”, puntualizó.

Por lo mismo, si bien el legislador insistió en que esto no se podrá generar de la noche a la mañana, sí enfatizó en la necesidad de avanzar en una “concertación de acuerdos, para llevar adelante los cambios que necesitamos en la región de Aysén”.

Finalmente, durante la jornada también se abordó el impacto que tiene el alza de materiales de construcción. “También estaba la Cámara Chilena de la Construcción en esta reunión. Esta es una preocupación que viene del propio ministro (de Vivienda, Carlos Montes), pues está en riesgo la meta de construir alrededor de 260 mil viviendas durante este Gobierno. Estamos hablando de más de un 30% de alza de los precios de los materiales de construcción”, concluyó.