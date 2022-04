En el marco de la discusión del proyecto que permite un quinto retiro de los ahorros previsionales, el diputado Miguel Ángel Calisto, quien es miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara, reiteró la importancia de avanzar en una reforma al sistema de pensiones que contemple distintas opciones para la administración de los ahorros previsionales.

Valparaíso.- Según el legislador, “lamentablemente existe falta de generosidad por parte del Congreso para discutir el tema de fondo, que tiene que ver con una reforma de pensiones para los chilenos. Hoy en día la pensión mínima es de 185 mil pesos, claramente es insuficiente, y no permite que nuestros adultos mayores tengan una vida digna”.

“Por eso es tan importante aumentar ese monto y poner un piso de justicia para nuestros actuales jubilados, pero también necesitamos modelar un sistema para los futuros 40 años, que garantice por ejemplo que se contribuya con el aporte al cotizante, con el aporte del empleador y también del Estado, pero garantizando la libertad y por su puesto, la propiedad de los fondos”, señaló.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “se tiene que garantizar un modelo donde los cotizantes elijamos donde administrar, si queremos una entidad privada corregida, o un sistema estatal de administración o un sistema de cooperativas. Este modelo fue presentado en la reforma del ex Presidente Piñera e ingreso en el Senado, donde no existió voluntad para tramitarlo. Hoy nuevamente estamos entrampados en un proyecto de retiro”.