Este miércoles en las comisión de Constitución de la Cámara se rechazó el proyecto que permite un quinto retiro amplio de los ahorros previsionales, hecho por el cual el diputado Miguel Ángel Calisto deslizó críticas en contra del Gobierno por la presentación de un proyecto alternativo que permite un quinto retiro acotado, acusando que tiene “letra chica”.

Según Calisto, quien intervino en la comisión, “a pesar de los esfuerzos del Gobierno, que me parecen positivos, creo que en política las formas son muy importantes. No me parece correcto que el Gobierno haya hecho un bypass a la Comisión de Constitución y presente un proyecto de las mismas características en la Comisión de Trabajo, cuando debería haber propiciado un acuerdo en nuestra comisión por nuestro proyecto que contó con el trabajo de muchos parlamentarios”.

Valparaíso.- “Se presenta un proyecto en la comisión de Trabajo que llegó esta mañana (ayer), y curiosamente se aprueba en tiempo récord sin mayor discusión y sin mayor detalle. Nosotros no hemos participado en ese proceso, no fue socializado con las bancadas para mejorar la iniciativa”, señaló.

Calisto agregó que “quiero poner sobre la mesa la preocupación que tienen cientos de familias, la clase media endeudada, que no podrán retirar, porque este proyecto tiene letra chica. Hay varios detalles, se puede por ejemplo entregar un subsidio al DS 10 o al DS 49, para que puedan tener un aporte desde los ahorros previsionales, pero no se contempla el DS27 para aquellas familias que requieren aislación térmica, un tema muy requerido en Aysén. Esto pasa porque llegan a última hora con un proyecto y lo quieren aprobar completo de principio a fin”.

“Yo hago un llamado a todos los sectores políticos, especialmente al Gobierno, porque más allá del destino final de los proyectos del quinto retiro, tenemos la obligación de tramitar una reforma de pensiones. Este Congreso fue miope en su minuto con la reforma de la Presidenta Bachelet, que era una muy buena reforma. Lo mismo con la reforma del presidente Piñera que salió muy bien de la Cámara de Diputados y que ahora duerme en el Senado”, afirmó.

Finalmente, el diputado Calisto declaró que “hoy nos seguimos lamentando el por qué existen los retiros, porque la gente no cree en los modelos de pensiones, justamente porque no hemos sido capaces de dialogar entre todos para garantizar un modelo de pensiones que de certezas a los chilenos y que tenga validez”.