Teatro, canto, arte circense, orquesta instrumental y mucho más pudo disfrutar la comunidad y los visitantes de Puyuhuapi, en el “Primer Boulevard de Aperitivos Culturales”, actividad organizada por la Cámara de Comercio y Turismo local, con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, más el apoyo de la Municipalidad de Cisnes con su área de Fomento Productivo y el permanente compromiso a estas iniciativas por parte del Per Turismo.

Puyuhuapi.- “Apostamos a esta actividad que tiene que ver con música, con arte, donde dijimos traer otras expresiones artística – culturales, como, por ejemplo, tuvimos un poco de teatro, un poco de circo y también de música instrumental. Quisimos acercar ese tipo de expresión cultural a los jóvenes, a las localidades que están más apartadas, que no tenemos esa oportunidad como la tienen los grandes centros. Por eso con el Boulevard estamos felices, contentos, porque superó nuestras expectativas, agradecer enormemente al Gobierno Regional por los fondos, sin ello, no podríamos haberlo realizado, por supuesto, a nuestro Alcalde Francisco Roncagliolo y a todo su equipo que nos apoyó constantemente para poder realizar esta actividad, como así también, al Per Turismo”, señaló Verónica Gallardo, presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, destacó la importancia de este tipo de actividades, que permiten seguir posicionando a Puyuhuapi en el rubro del turismo y la cultura.

“Es una iniciativa para los vecinos de la localidad, para los vecinos de la comuna, de la región y todas las personas que nos quieran visitar y recorrer Puerto Puyuhuapi, en ese sentido muy contento. También porque es una actividad que nace de la Cámara de Turismo y Comercio, con un enfoque integrador, que busca que, los prestadores de servicio, que las demás organizaciones se convoquen también para poder ser parte de la iniciativa y obviamente resaltar una de las cosas que también queremos promover, que es el hecho de que las mismas organizaciones surjan y lleven adelante distintas iniciativas, obviamente con el apoyo con el apoyo nuestro como Municipio, pero igualmente con apoyo del Gobierno Regional, como ha sido en este caso. Lo otro, agradecer también como Alcalde al equipo municipal, a todas las personas de Fomento Productivo, de las distintas redes que tenemos nosotros en forma interna y que han estado presentes para llevar adelante esta actividad y en apoyar también a la Cámara de Turismo, con un sentido de respaldar estas actividades”.

La directora de la escuela de música y artes integradas de Coyhaique, Magdalena Rosas, se mostró feliz de estar nuevamente en Puyuhuapi en una actividad cultural, compartiendo con la ciudadanía y con el apoyo de diversos organismos como la Cámara de Turismo y Comercio local. “Ahora con Verónica, con Lorena, con el Municipio y en realidad es un agrado venir a Puyuhuapi. (Respecto a Boulevard de Aperitivos Culturales), precioso, me encantó la idea, lo encontré genial, súper bueno. La actividad del viernes, la actividad que hicimos con los niños, con la gente, súper bueno, Curanto y Kuchen, maravilloso, redondito, súper bueno”.

En este “Primer Boulevard de Aperitivos Culturales” estuvo presente también el cantautor local, Mauro Zúñiga, quien se mostró orgulloso de dar a conocer sus canciones en su pueblo, Puyuhuapi. “Es la primera vez que me presento en el boulevard de Puerto Puyuhuapi, es un tremendo orgullo para mi participar en mi pueblo, presentar mis canciones, he sido conocido ya en dos radios. También hubo muy bonitas actividades, muy buenos grupos y en mi caso son tres años que llevo en el tema de la música”.

Desde la Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi, ya se encuentran realizando las gestiones para hacer realidad la segunda versión del “Boulevard de Aperitivos Culturales”, actividad que tuvo gran aceptación de la comunidad y los visitantes que llegaron a esta hermosa localidad de la comuna de Cisnes.