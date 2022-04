Un total de 477 familias de la capital regional y sus sectores aledaños resultaron seleccionadas en el tercer cierre del llamado del año 2021 para acceder a los subsidios que les permitirán hacer realidad el mejoramiento térmico de sus viviendas, esto en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique (PDA) y su zona circundante.

Coyhaique.- La información fue destacada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, quien recordó que recientemente fueron publicados en el diario de circulación regional los listados de beneficiarios para este subsidio que se enmarca en los llamados regionales que cada año impulsa el Minvu a través de su Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Precisó la Seremi que esta selección extraordinaria fue posible gracias al complemento de fondos que entregó el MINVU para las familias con proyectos aprobados durante el 2021, pero que no habían sido beneficiados por la falta de recursos. “Los resultados están disponibles también en la página web de nuestro Ministerio (www.minvu.cl) y en nuestras redes sociales. Son 477 familias de la comuna de Coyhaique las que podrán concretar el proyecto de acondicionamiento térmico de sus casas, lo que sin duda es un gran paso en la tarea que estamos impulsando desde el Gobierno del Presidente Bóric para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. En forma paralela seguimos mejorando la calidad del aire en Coyhaique, donde aún tenemos grandes desafíos y una meta de entregar 7 mil subsidios de este tipo durante la vigencia del plan. Hasta ahora llevamos 4 mil 484 viviendas beneficiadas, con lo que bordeamos el 70 por ciento de la tarea, cifra que nos mantiene alertas y comprometidos para seguir avanzando”, señaló.

De igual forma la Seremi recordó que este tipo de subsidio ha tenido gran demanda en los últimos años, ya que, mediante el revestimiento térmico de toda la envolvente de la vivienda, busca aportar bienestar para la familia y ahorro en combustibles para calefacción, además de todo lo que significa mejorar la imagen de la casa, aumentar su plusvalía y generar una positiva cadena en el aspecto económico. “Tal como ha destacado nuestro Ministro Carlos Montes, con este subsidio no solo la familia vive mejor, además se incentivan las economías locales, se genera empleo, se da trabajo a las empresas constructoras y a las Entidades Patrocinantes, que son las que organizan la demanda y las cuales a nivel regional han pasado de 12 en el año 2016 a más de 40 en el presente año. En ese contexto es oportuno consignar también que desde septiembre del año pasado se aplica un plan piloto en el contexto del llamado Nacional de Eficiencia Energética, que permite llegar con este interesante subsidio no solo a Coyhaique sino a todas las localidades urbanas de la región, lo que sin duda es una gran oportunidad y un gran desafío para nuestro Ministerio y para todos los entes involucrados”, indicó.

La autoridad explicó además que el monto de este apoyo del Estado puede variar de acuerdo a la realidad, tamaño y condición de la vivienda, con subsidios que parten desde los 6 millones de pesos y pueden superar incluso los 14 millones de pesos para mejorar térmicamente la casa, sumando solo en esta selección complementaria una inversión que supera los 5 mil millones de pesos.

En ese sentido la Seremi Paulina Ruz invitó a los interesados a revisar los resultados de las postulaciones, a estar informados y a seguir participando en los próximos llamados que se realicen este año y que serán informados oportunamente desde el Serviu y la Seremi de Vivienda a través de sus diferentes canales de comunicación ciudadana. Para esto es importante que las familias acudan a una Entidad Patrocinante para comenzar a preparar los proyectos, juntar el ahorro y los demás antecedentes previos a la postulación.