La Ilustre Municipalidad de Cisnes junto a Per Turismo Aysén llevaron a cabo el curso de Primeros Auxilios en Lugares Agreste (WFR), donde 10 guías de turismo provenientes de las localidades de Puerto Cisnes, La Junta y Puyuhuapi, recibieron su certificación, a nivel internacional, luego de aprobar la capacitación que incluyó modalidades educativas tanto prácticas como teóricas, adquiriendo los conocimientos esenciales y habilidades necesarias para enfrentar una emergencia en lugares remotos.

Cisnes.- La certificación se realizó en la localidad de Puyuhuapi y contó con la presencia de representantes de Per Turismo Aysén, la Consejera Regional Paola Rodríguez, Verónica Gallardo, presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi y Lorena Lehnebach en representación del Alcalde de la Comuna de Cisnes.

Entre los participantes, Magdalena Vicuña, única mujer del grupo de alumnos, nos contó, “la experiencia en este curso de certificación de primeros auxilios en áreas agrestes fue espectacular, aprendimos un montón, fuimos un grupo de 10 personas, jóvenes que estamos muy interesados en potenciar todo lo relacionado a los primeros auxilios, de estar capacitados, aprender a saber que hay que hacer en caso de una emergencia”.

La ejecutiva técnica de Per Turismo Aysén, Paulina Mura, agradeció la participación de los alumnos destacando que, “dentro de nuestra hoja de ruta está la formación de capital humano, así que todo lo que vaya en apoyo de mejorar y de profesionalizar los servicios que van de la mano con la industria turística, nosotros, lo acogemos, lo tomamos, y lo trabajamos”, señaló Paulina, quien agregó que como programa de Per Turismo se está trabajando en las certificación en áreas remotas para los guías de la región, considerando trabajar 12 cursos a lo largo de toda la región.

Paola Rodríguez, Consejera Regional por la Provincia de Aysén, señalo lo siguiente en esta importante instancia, “muy contenta de la invitación, esta es la segunda invitación por parte de Per Turismo, donde se ha entregado una capacitación de perfección a estos guías y la verdad que nos sentimos muy contentos porque además viene la solicitud de las organizaciones, acá hay una cámara de turismo que está preocupada, que está incentivando a más jóvenes a perfeccionarse en un área para brindar un mejor servicio, entonces la felicidad es doble cuando tú sabes que los fondos del gobierno regional van a ser invertidos específicamente en estos jóvenes”.

Verónica Gallardo, presidenta Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi, puso valor a la instancia que permite a los guías que trabajan en la zona contar esta herramienta tan valiosa.

“Hemos estado presente en la certificación de los guías de turismo, es uno de los ejes que tenemos dentro del Per Turismo, donde soy integrante, y que nos hemos preocupados principalmente de capacitarlos, de que tengas las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de forma muy profesional, que se sientas seguros y los visitantes también se sientan seguros cuando tomen un tour o actividades guiadas, que cuentan con un profesional a la altura”, recalcó.

El curso se desarrolló gracias a la entrega de fondos del Gobierno Regional, a través de Corfo Aysén, dando cumplimiento a uno de los ejes estratégicos principales de la hoja de ruta del PER, que busca potenciar el ecosistema de emprendimiento e innovación en turismo de naturaleza y aventura.