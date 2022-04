En el patio de formación del Campo Militar “Coyhaique”, el domingo 24 de abril iniciaron su proceso de acuartelamiento ciudadanos provenientes de la Región de Valparaíso y la Región de O´Higgins, los cuáles se sumaron a los jóvenes de la Región de Aysén, quienes ya se encontraban acuartelados desde el 18 de abril, conformando un contingente de 44 mujeres y 47 varones quienes realizarán su Servicio Militar en las unidades de la Guarnición Militar “Coyhaique”.

Aysén.- Por otro lado, el Regimiento N°8 “Chiloé” de Puerto Aysén recibió 83 ciudadanos provenientes de la Región de Aysén, Región del Bio-Bio y Región Metropolitana, marcando este año un hito histórico para esta unidad al recibir por primera vez 23mujeres como contingente femenino.

Constanza Ronda proveniente de San Fernando nos señala “Hago el servicio militar, porque es una meta personal, siempre me ha llamado la atención, sentí que este año era el momento, y planeo seguir una carrera militar, desde muy chica me ha llamado la atención y me gustaría ser el primer militar en mi familia.”

Cabe destacar, que el Servicio Militar ofrece diversas oportunidades de superación y desarrollo las cuales pueden optar los soldados que hoy ingresan a las filas del Ejército. Así por ejemplo, nivelar sus estudios y capacitaciones en cursos SENCE, la opción de postular a la Escuela Militar o Escuela de Suboficiales, o bien integrarse a las filas de la Institución, por un período de cinco años, como parte de la Tropa Profesional.