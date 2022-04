Consejero Regional de la Asociación de Fiscales, José Moris, se mostró en desacuerdo con la nueva propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

Coyhaique.- En tanto, Mario Solari, presidente de la Asociación de Funcionarios, dijo que “se afecta gravemente la representatividad e insistimos en la figura del Fiscal Nacional como único líder de una entidad que debe ser autónoma”.

Coyhaique.- Luego que este lunes la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional insistiera en el planteamiento -profusamente criticado tanto por expertos como por académicos-, para que el Ministerio Público sea dirigido por un Consejo Superior y no por un Fiscal Nacional, el representante regional de las y los fiscales, José Moris, se mostró en desacuerdo.

“Sobre ese punto, se repuso la figura del Fiscal Nacional acompañado de este Consejo Superior. Sin embargo ello, esta nueva figura de Fiscal Nacional que ha propuesto la Comisión de Sistema de Justicia, adolece de una serie de problemas”, comentó el Consejero Regional de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. “De partida, su elección es por este Consejo Superior y sus atribuciones son muy limitadas, por lo que estimamos que, en realidad, lo que va a existir es una figura de Fiscal Nacional meramente decorativa y en ese sentido, creemos como Asociación de Fiscales, que dicha situación debe ser modificada”, dijo Moris.

En tanto Mario Solari, presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Fiscalía Regional, cree que “la figura del Fiscal Nacional debe ser la única que guíe a la institución, proporcionando estabilidad, desarrollo profesional y el buen clima laboral que se puede dar en el Ministerio Público. Creemos que un Consejo Superior puede entorpecer las labores y direcciones que ejecuta un Fiscal Nacional y atraer un clima de desunión en la institución”.

CONSEJO SUPERIOR

Estos comentarios surgen luego que, con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, las y los constituyentes de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, aprobaran este lunes reponer la figura del Fiscal Nacional aunque con atribuciones limitadas. En este último informe, la Comisión insiste en la idea de crear también un Consejo Superior para que dirija a la institución encargada de la persecución penal de los delitos en el país.

A este Consejo Superior, según se ha definido en la Convención, le correspondería designar a la o el Fiscal Nacional. Integrado por siete personas, este Consejo estaría integrado por tres fiscales, una o un integrante elegido por funcionarias y funcionarios del Ministerio Público y tres integrantes elegidos por el Congreso, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.

CRITERIOS IDEOLÓGICOS

Sobre este mismo tema y en su última cuenta pública efectuada hoy, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, dijo que “en el debate constituyente reciente ha habido iniciativas que, respetuosamente, no compartimos”.

La autoridad añadió que “la institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”.

En esta línea, el Consejero Regional de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, José Moris, ahondó en que “cuando la Comisión de Sistemas de Justicia decidió eliminar la figura de Fiscal Nacional y crear esta figura de Consejo Superior del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales -que ha tenido una participación activa relacionándose con dicha Comisión- cuestionó dicha decisión”.

El fiscal Moris subrayó que esa inconveniencia también fue sostenida por “una serie de académicos que planteaban lo inadecuado de sustituir la figura del Fiscal Nacional por un cuerpo colegiado, dada las características propias de la Fiscalía, en lo que es investigación criminal, la necesidad de un cabeza que imponga y ordene en determinadas situaciones e instructivos, para guiar la investigación penal y lo fácil que es que se difumine la responsabilidad”.

Por su parte, Mario Solari, presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios, Anfumip, deslizó también su preocupación ya que “incluso los funcionarios que votamos a nuestros representantes en la Convención, no estamos siendo escuchados; hay un tema de representatividad. Nosotros como asociados, votantes y representados, también tenemos una opinión que debe ser escuchada”.

Mario Solari aseveró que, como Asociación Regional de Anfumip, “enviamos correos a nuestros convencionales sin tener respuesta hasta el momento. Creemos que se afecta gravemente la representatividad e insistimos en la figura del Fiscal Nacional como único líder de una entidad que debe ser autónoma”.

APERTURA A CAMBIOS

En otro aspecto, el Consejero Regional de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, José Moris, precisó que “la figura de Fiscal Nacional requiere un nivel de atribuciones mayor, para poder dirigir una institución como el Ministerio Público, que dadas sus atribuciones constitucionales y su importancia en el sistema de justicia penal, requiere atribuciones más estables y potentes para efectos de guiar y obtener los resultados que se pretenden”.

Sobre la apertura de las y los fiscales a efectuar cambios en el Ministerio Público, Moris se mostró proclive y expresó que “la Asociación se ha entrevistado con varios de los constituyentes que están en la comisión de Sistemas de Justicia, precisamente planteándoles una serie de propuestas y varias han sido acogidas. Por lo mismo, estamos llanos a determinados cambios pero no a cambios que atenten contra la posibilidad cierta de la Fiscalía de operar”.