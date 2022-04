A la fecha, son 27 establecimientos en los cuales se ha desarrollado esta estrategia, con más de 1.100 test realizados tanto a párvulos, como estudiantes de enseñanza básica y superior.

Coyhaique.- Con la finalidad de potenciar la importancia de la Búsqueda Activa, mediante la aplicación de test de antígeno; autoridades de Salud, Educación y Junji, realizaron una visita al jardín infantil Arcoiris donde equipos de salud procedieron a la toma de muestras entre los párvulos de este establecimiento educativo.

El uso del test de antígeno, que resulta indoloro para los menores, permite la detección de casos positivos a COVID-19, permitiendo obtener resultados en un tiempo récord de 15 a 20 minutos, generando una mayor tolerancia y aceptación del examen por parte de los escolares. Tal como lo explicó el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Hernán Barrientos. “Es un test que permite tener un resultado en muy corto plazo, en un tiempo record, y eso también nos permite manejar la pandemia de mejor forma, es un test que no es invasivo porque es de tipo nasal, pensado principalmente en los niños, para no afectar su condición”.

A un mes del inicio de la puesta en marcha de la estrategia en la ciudad de Coyhaique, han participado 27 Establecimientos (08 jardines Junji e Integra, 10 Colegios de educación básica y 08 Liceos – Universidades), con una adherencia promedio sobre 96%. Con una aplicación de 1196 test de antígenos, pesquisando brotes y casos aislados en fase A y B de alerta.

En esta oportunidad, la Seremi de Salud Carmen Monsalve, destacó la importancia de esta estrategia para la detección oportuna de casos positivos a COVID-19. “Esta actividad se enmarca en la estrategia de Búsqueda Escolar, que es una estrategia que se puso en marcha hace poco más de un mes en nuestra región, donde hemos tenido la adherencia de alrededor de 27 establecimientos educacionales, y se han tomado más de mil muestras de teste de antígenos, que es la técnica que se utiliza para la búsqueda escolar. El objetivo básicamente es generar un ambiente de seguridad de retorno estudiantil en las comunidades educativas, porque buscando la presencia del virus es la única forma de cortar la cadena de transmisión”.

En este sentido, la Seremi de Educación, Isabel Garrido, valoró la ejecución de estos operativos, los cuales permiten proteger la salud de las comunidades educativas. “Nuestra presencia aquí, intenta marcar un hito en el trabajo en conjunto entre salud y educación para resguardar un reencuentro educativo que sea seguro en términos sanitarios, pero que además propicie la socialización y el reencuentro de los niños y niñas en sus comunidades escolares.

Finalmente, el Director Regional de JUNJI, Sergio Herrera, indicó que hoy día el llamado es a las familias, para que confíen en el proceso de búsqueda activa escolar, que no es invasiva para los niños, ya que no sienten molestias. En ese sentido, agregó, que “las familias tengan la confianza de autorizar a los niños para que puedan tener esta búsqueda activa”.

La Búsqueda Activa continuará este miércoles 26, en el Colegio Alborada y en INACAP; el jueves 28, escuela Nieves del Sur y liceo Antoine de Saint-Exupéry; y viernes 29, en la escuela Víctor Domingo Silva. Se recuerda a los padres y apoderados enviar sus autorizaciones respectivas para que los alumnos puedan acceder a la toma de estos exámenes que se realizan en forma gratuita.