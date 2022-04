71 jóvenes recibieron su certificación como Monitoras y Monitores Juveniles en Prevención de Violencia contra las Mujeres, en el Salón Auditórium del Liceo San Felipe Benicio en Coyhaique. Actividad desarrollada por el programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres de SernamEG que se ejecuta en el territorio en convenio con la Municipalidad de Coyhaique. Durante la ceremonia se entregó un diploma a cada estudiante que participó en las capacitaciones el año 2021, que incluyó una actividad de réplica para poner en práctica aquellos conceptos aprendidos.

Respecto a la actividad, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela, sostuvo que “como Gobierno tenemos un énfasis puesto principalmente en la prevención de la violencia contra las mujeres; en ese ámbito, la educación y todo lo que se pueda hacer desde la institucionalidad educativa o fuera de ella es tremendamente importante”. Consultada sobre las iniciativas legislativas impulsadas desde el Ministerio, la autoridad regional agregó que “la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género le puso suma urgencia a la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, que es un marco regulatorio instalado desde el año 2016, el que no ha tenido la diligencia adecuada. Es un soporte jurídico sumamente significativo, porque se abordan distintos tipos de violencia y se le da celeridad e importancia que tiene cada una de ellas, no como ocurre actualmente donde están dispersas y se encuentran en distintos marcos regulatorios”.

Por su parte, la Directora Regional Subrogante de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, se refirió al sentido de las capacitaciones, precisando que “son más bien un proceso reflexivo donde hay cuestionamiento de los estereotipos de género, una revisión de las diversas identidades de género, la orientación sexual, cómo es que estos estereotipos de género originan inequidades en el proceso de socialización en la sociedad en general. La idea es que estas y estos jóvenes puedan mirar cómo es que está construida la sociedad, cómo es que culturalmente podemos hacer cambios que nos permitan tener una sociedad más justa, equitativa y más igualitaria entre mujeres y hombres”.

Consultado sobre la relevancia que tiene para el Municipio el programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres, el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, dijo: “es sumamente valioso el poder convocar a las y los jóvenes en algo tan importante como es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hoy se dio un gran paso, porque se les brindó capacitaciones para convertirse en monitoras y monitores en prevención de la violencia contra las mujeres. Esto es sumamente relevante, ya que no se concibe una sociedad desarrollada, sostenible y sustentable sin equidad de género; y no se consigue esta última si es que existe violencia. Siempre lo he dicho, sin una juventud y una niñez con criterio y sentido común no hay futuro”.

Durante el presente año, se pretende continuar con los talleres y capacitaciones; en esa línea, el Rector del Liceo San Felipe Benicio, Roberto Poblete Barros, sostuvo que “tiene muchísima importancia el contar con un programa como el de Prevención. En general, creo que todo colegio tiene que darle mucha relevancia a una temática tan gravitante en nuestra sociedad y nos alegra e impacta mucho como educadores ver una gran cantidad de alumnas y alumnos comprometidos con esta cantidad de capacitaciones y que recibieron su certificación. Creo que con este tipo de acciones, de alguna manera logramos mejorar la formación valórica de nuestros jóvenes. Los cambios sociales no parten de programas externos, sino que esto ocurre en la medida que las personas tomen conciencia, se sensibilicen y puedan realizar acciones; ya sea en su ambiente de colegio, de familia, social o donde se encuentren”.

La oferta disponible del Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres, para el grupo etario correspondiente a jóvenes entre 14 y 29 años, consiste en capacitaciones para la formación como Monitoras/es Juveniles y tienen una duración de 12 horas pedagógicas. Otra opción son los talleres de sensibilizaciones/conversatorios cuya duración es de 2 a 6 horas. En ambas instancias, se abordan temas específicos para la prevención de la violencia de género.

Para inscribirse, descargar información y realizar actividades a distancia se debe acceder a la página web de SernamEG (www.sernameg.gob.cl). Ante cualquier duda o consulta se encuentra disponible el correo electrónico cursos.prevencionvcm@sernameg.gob.cl