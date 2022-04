En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, el Alcalde de la Comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, participó de una reunión con autoridades de Gobierno encabezadas por el Subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda.

Aysén.- En la ocasión, la autoridad comunal dio cuenta de varias temáticas que afectan en la actualidad a los vecinos y vecinas del territorio, entre ellas, subsidio a la demanda, subsidio a los estudiantes universitarios, subsidio a las personas que deben trasladarse a la capital regional o a Puerto Aysén por temas de salud o trámites.

El jefe comunal, destacó el hecho de que la autoridad del nivel central haya llegado a la región y pudo recoger las principales inquietudes de la comunidad, a través de sus representantes.

“Para nosotros como comuna de Cisnes, es muy importante poder tener este tipo de reuniones, poder participar en una instancia donde podamos transmitir las necesidades de nuestra comuna. Pero también, nosotros sabemos que muchos temas son situaciones sentidas por la región de Aysén. Uno de los puntos más importantes que vamos a comenzar a trabajar también con la Seremi, en base también al respaldo que ha dado el Subsecretario, es el trabajo conjunto con la región de Los Lagos, es un desafío que hemos tenido en forma histórica como región de Aysén. Obviamente que esto nos afecta en forma directa, somos la entrada norte de la región de Aysén, por tierra y mar, limitamos también con la décima región, por lo tanto, las decisiones que podamos tomar en ese sentido y nosotros podamos aportar, va a ir de la mano con que en nuestra región sigamos creciendo”.

Un tema no menor y que el Alcalde Roncagliolo puso sobre la mesa de conversación fue, el subsidio para el traslado de cargas peligrosas, como es el gas o combustible para los vecinos del litoral, entre otras materias, que están directamente relacionadas al área transportes.

“Subsidio a la demanda, subsidio a los universitarios, gente que tiene que moverse a la capital regional o a Puerto Aysén, es algo que también vamos a coordinar con la Seremi y con el Gobierno Regional. Lo mismo para el subsidio del traslado de cargas peligrosas, que, en este caso, no son más cosas que lo necesario para la gente como el gas, combustible y otro tipo de elementos que son muy necesarios para el desarrollo del litoral, muy necesarios para el día a día de nuestra gente y que hoy por no tener esa capacidad instalada, se tiene que estar trasladando de forma que quizás no es la mejor, no es la regular, pero es necesaria. Conforme con la reunión, agradecido también en nombre propio y como Secretario de la Aremu, porque se han tratado temas que van en directo beneficio de nuestra gente y de la región”.

En tanto, el Subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, recogió las inquietudes planteadas por el Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, enfatizando que existe toda la disposición a colaborar, pero que todo esto pasa también por una priorización que se hace desde el territorio y el Gobierno Regional.

“Efectivamente el Alcalde nos planteó ese tema en específico, nosotros en materia de conectividad como Ministerio también es una prioridad poder abordar la conectividad interregional y para eso estamos trabajando con los Gobiernos Regionales, que son los que finalmente van priorizando las necesidades del Territorio. Como Ministerio, nosotros proveemos las condiciones, proveemos la parte administrativa, pero las necesidades tienen que levantarse desde los territorios con los Municipios y a través de los Gobiernos Regional. Como Ministerio estamos totalmente disponibles a analizar esos servicios que falten o en algunos casos que deban ser reforzados y también a hacer la articulación ente los distintos Gobiernos Regionales, desde la región de Aysén y desde la región de Los Lagos”.

Cabe mencionar, que a la reunión también asistieron el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Salfate, la Seremi de Transporte de Aysén, Claudia Cantero, y Julio Uribe, Alcalde de Aysén.