Coyhaique.- Ante la crisis económica que afecta a muchas familias y el aumento de precios generado por la inflación, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al gobierno para que aumente el monto del bono de leña, beneficio que el año pasado fue de $100.000, además de solicitar que aumente la cobertura y sea universal.

El legislador también planteo su preocupación por la demora en el pago de este beneficio, ya que aún no hay una fecha clara para que esto se concrete.

Según el legislador, “estamos muy preocupados por el pago del bono leña o bono de calefacción. Se ha informado por parte del Gobierno que recién a mediados del mes de mayo se podría tener claridad con respecto a la fecha de pago. Si este bono se paga en junio, o incluso julio, vamos a tener una situación muy compleja, porque los precios de la leña se elevan, y con este bono con suerte se alcanzan a pagar dos metros de leña”.

“Nosotros estamos pidiendo que se aumente en su cantidad y sobre todo en la cobertura, porque hoy en día llega hasta el 80% del Registro Social de Hogares, perjudicando directamente a muchas familias de esfuerzo, trabajadoras y de la clase media, incluso adultos mayores, que necesitan un apoyo mayor. A muchos de ellos no les llega este bono porque no están considerados en los grupos prioritarios”, afirmó.

Calisto agregó que “por eso estamos pidiendo que se aumente el monto del bono leña, porque no alcanza debido a la situación inflacionaria y los valores del precio de la leña, y en segundo lugar pedimos que sea universal, que le llegue al 100% de la cobertura en la región de Aysén. Este es un bono ganado por todos los ayseninos. Tenemos que exigir que le llegue a todos, sin distinción, de la forma más rápida y expedita”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “recién a mediados del mes de mayo tendremos claridad con la fecha de pega, esto atenta directamente contra las familias que están esperando este beneficio mientras las temperaturas comienzan a bajar”.