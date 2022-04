“Es un acto de protección y amor”, destacó la Seremi, Carmen Gloria Monsalve.

Coyhaique.- En el Colegio Alborada del sector alto de Coyhaique, el equipo de salud vacunó a niños y niñas de ese establecimiento educacional, en el marco de la campaña anti influenza y COVID 19, con el fin de mejorar los índices de inmunidad en este grupo etario.

“Confíen en la vacunación, es un proceso seguro. No hemos tenido históricamente problemas con estas coberturas, pero este año es bien particular, porque hemos tenido un avance muy lento de la vacunación en influenza, lo que se suma a las bajas coberturas de vacunación COVID”, dijo Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud Aysén.

Cabe señalar que en los últimos días se registra una importante disminución de las temperaturas mínimas en toda la región, lo que incrementa la circulación de otros virus respiratorios, por eso – a juicio de la Autoridad Sanitaria- la vacunación es un acto de protección para los niños y niñas, que regresaron solo hace unas semanas a clases presenciales.

La meta que se impuso el sector salud es llegar al 85% de cobertura para la influenza durante mayo. En estos momentos también hay una baja cobertura en embarazadas y adultos mayores. “Estamos reforzando la vacunación en los colegios y simultáneamente hacer un llamado a la vacunación COVID, ya que hay muchos niños que no cuentan con su dosis de refuerzo e incluso todavía no llegamos al 50% de vacunación”, agregó Monsalve Gómez.

“Lo importante es que la comunidad sepa que la presentación simultánea del COVID y la influenza complica de manera significativa la salud de las personas y sobre todo de los niños, así que el llamado es que confíen, que se acerquen y que autoricen la vacunación del COVID”, complementó.

Mientras Gabriel Burgos, Director del Servicio de Salud Aysén, precisó que “vacunarse es fundamental, ya se aprecian las bajas temperaturas y se nota que este invierno será muy complejo. Es muy importante prevenir la enfermedad y a través de la vacuna lo podemos hacer, sobre todo en los grupos objetivos, de seis meses a quinto básico, como también los adultos mayores que es muy importante que se acerquen para vacunarse y estamos viendo estrategia para acercar la vacuna a ellos”.

Cabe mencionar que la región de Aysén se encuentra por ahora entre las zonas del país con menor porcentaje de vacunación anti influenza.

“Es importante que antes que comience el invierno, antes que los virus lleguen a nosotros estemos protegidos, no solo para la familia, sino para la comunidad escolar y también hacer un llamado a los establecimientos educacionales y sus funcionarios y los niños, que también estamos cubriendo”, remató la enfermera a cargo de la vacunación, Ingrid Pérez.