El legislador además reiteró la importancia de buscar mecanismo para disminuir el precio en las zonas extremas, donde el balón de 15 kilos puede bordear los 40 mil pesos.

Valparaiso.- Luego que el Ministro de Hacienda, Mario Marcel comentara en una entrevista en Radio Futuro que en los próximos días presentarán medidas para disminuir el precio del gas, el diputado Miguel Ángel Calisto, quien fue el presidente de la Comisión Investigadora por este tema en la Cámara de Diputados, instó al Gobierno a que esas medidas sean concretas y no “una medida parche”, reiterando además la importancia de avanzar en una “ley del gas”.

Según el legislador, “no cabe ninguna duda que el gas ha subido de manera escandalosa en Chile, por eso los resultados de la Comisión Investigadora que lideramos el año pasado fueron lapidarios, señalando que este mercado no estaba funcionando correctamente. Llamo al Gobierno a no hacer una medida parche, sino que hay que avanzar en una ley del gas, que permita bajar los precios en todo Chile”.

“Sobre todo, se tiene que bajar el precio en las zonas extremas. No es posible que un cilindro de 15 kilos en algunas zonas de Aysén esté llegando a los 40 mil pesos. Esto es grosero, refleja una falta de regulación de un elemento que es de vital importancia para las familias chilenas”, indicó.

Calisto agregó que “también tenemos que revisar qué pasa con los otros combustibles, como por ejemplo la parafina que ha subido de forma escandalosa su valor, lo mismo con la bencina que está muy cara en los sectores más aisladas del país”.

Finalmente, el ex presidente de la Comisión Investigadora por la posible colusión en el mercado del gas señaló que “necesitamos con urgencia una política de regulación de los combustibles. Ya se aproxima el invierno, y en algunas regiones las temperaturas ya bajaron, como es el caso de Aysén”.