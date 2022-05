Un exitoso operativo pediátrico se desarrolló durante los últimos días en el Hospital de Cochrane, la presencia de un especialista en la austral comuna permitió atender a 43 niños y niñas con diferentes patologías.

Las consultas médicas se prolongaron por cuatro días y lograron disminuir prácticamente en su totalidad la lista de espera pediátrica, solo 4 pacientes no fueron atendidos debido a que no se pudo contactar a los adultos responsables.

“El objetivo de este operativo es acercar la atención del especialista al lugar de residencia de los usuarios. Vino un especialista de otra localidad, en este caso el doctor Alfredo Álvarez del Hospital de Puerto Aysén, él atendió a nuestros niñas que estaban en lista de espera permitiendo con ello que sean atendidos en su propia comuna y no tengan que ser trasladados al Hospital de Coyhaique”, señaló Miriam Navarrete Novoa, Directora del Hospital de Cochrane.

En esta ocasión se realizó la atención de pacientes derivados a la especialidad por los médicos generales del Hospital de Cochrane y además se desarrollaron los controles médicos de las niñas y niños que ya habían sido evaluados por el pediatra en su anterior visita en septiembre de 2021.

“Prácticamente quedamos sin lista de espera, hubo cuatro niños que no se atendieron, pero no por falta de programación, sino porque no logramos ubicarlos, por eso es muy importante reforzar la necesidad de tener la dirección y datos de contacto vigentes, para que no se pierdan estas oportunidades” agregó la Directora del Hospital de Cochrane, Miriam Navarrete Novoa.

Los operativos pediátricos en Cochrane tienen definida una periodicidad de 6 meses, por lo que en el mes de septiembre el especialista volverá a viajar a la capital de la provincia de Capitán Prat.

Desde el Hospital de Cochrane agregaron que actualmente están planificando un operativo de vasectomías, similar a la desarrollada durante 2021 y que tuvo una excelente acogida en la comuna, pero aún no hay una fecha definida para su desarrollo.