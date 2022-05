Este miércoles se analizó la actual situación del sistema, en el Senado.

Valparaíso.- “Compartimos la urgencia y necesidad de realizar las correcciones que sean pertinentes y concordar en un verdadero acuerdo político transversal, para llevar adelante una reforma que se haga parte de esta realidad”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la necesidad de avanzar en una profunda reforma al sistema de pensiones en Chile.

Esto, en el marco del debate que se dio este miércoles en la sala de la Cámara Alta, donde se analizó el actual sistema. “Llevamos 32 años en democracia para haberlo modificado, donde se pueden destacar dos grandes reformas en este lapso: durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con la construcción con la pensión básica solidaria, y la Pensión Garantizada Universal, del presidente Sebastián Piñera. Hay que corregir el modelo”, indicó.

Para Sandoval, esta es una gran oportunidad para perfeccionar los sistemas, proponiendo distintas alternativas de mejoramiento, entre ellas, la creación de un fondo de revalorización para mejorar las pensiones, idea que recordó, ya había sido planteada por la Unión Nacional de Pensionados (UNAP).

Otra alternativa, agregó, es el establecimiento de una opción para aplicar los saldos de cuentas contributivas en proyectos familiares, como la vivienda. “Este es un gran sueño, junto con una pensión digna, y si a alguien le vamos a permitir acceder a esto, para evitar el endeudamiento a través de una deuda hipotecaria, por qué no este mecanismo”, señaló.

A todos estos temas, el parlamentario agregó la opción de poner en marcha un nuevo sistema de recaudación de cotizaciones para el casi 1/3 de trabajadores que se mantienen ocupados en labores independientes y que no emiten boletas de servicios (taxistas, pescadores artesanales, entre otros).

También insistió en la opción de un seguro de longevidad, que “pudiera contribuir al mejoramiento del sistema de ahorro y los montos de las pensiones”.

Sandoval precisó que las mujeres cotizan la mitad, en promedio, de lo que lo hacen los hombres; a lo que suma el problema de las lagunas previsionales, por lo cual insistió en que tienen que incentivar distintos mecanismos para abordar todas estas inquietudes. “Hay un tercio de trabajadores que simplemente no cotizan”, puntualizó.

Finalmente, el legislador aseguró que “este es el minuto para llegar a un acuerdo”, señalando que la sociedad reclama avanzar en este tema, lo cual desafía a ponerse a la brevedad a trabajar en la gran reforma al sistema de pensiones en el país.