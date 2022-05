Materias relacionadas con telefonía celular, escasez hídrica, alimentación invernal del ganado y leña, entre otras, abordaron dirigentes de organizaciones vecinales y productivas de Villa Ortega, Río Richard, Bajo Hondo y alrededores con un equipo de trabajo de la Delegación Presidencial Regional de Aysén.

Villa Ortega.- En la sede del sector, cerca de 20 vecinas y vecinos expresaron sus inquietudes de información al equipo conformado por el seremi de Justicia, Samuel Navarro Castro, la jefa de área Coyhaique de INDAP, Carmen Gloria Sáez, y la gestora territorial de la Delegación Presidencial Regional, Catalina Parra.

“Tienen algunas dificultades en materia de comunicaciones, en materia de empleo, en materia de forraje para los animales. Hemos estado viendo en qué están esas situaciones, nos llevamos varias inquietudes a Coyhaique y vamos a entregarles las respuestas que sean oportunas. También estuvimos, a propósito de eso, con la entrega de los listados para el registro de leña que necesitan algunas personas vulnerables, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Creemos que esta es la forma en terreno, conociendo la realidad de los vecinos, de las vecinas y dando respuesta real y efectiva a sus problemáticas, escuchando”, señaló Samuel Navarro.

Isabel Huichalao, presidenta de la Junta Vecinal de Villa Ortega valoró la conversación y gestiones. “Fue súper beneficiosa esta reunión, agradecer al equipo de la Delegación Presidencial que se hizo presente, para hacernos entender un poco la realidad del nuevo cambio de Gobierno, y dónde tenemos que ir y qué hacer cuando necesitemos algo, así es que súper claro todo y agradecidos totalmente de la visita que tuvimos hoy”, destacó.

Luis Castillo Toledo, presidente de la Asociación Gremial (AG) Villa Ortega, aclaró información en torno a las medidas de apoyo a productoras y productores rurales.

“Lo que quería hacer saber era el poco forraje que habían cosechado todos los usuarios de INDAP y los socios de la AG. Me gustó mucho lo que dijo la señora Carmen Gloria Sáez, porque habló muy sincero y estamos esperanzados en que hay muchas cosas que se van a solucionar”.

En este sentido, Carmen Gloria Sáez llamó a acercarse a INDAP para buscar los instrumentos de apoyo más adecuados para cada productor/a campesino/a.

“Hay que hacer cosas ahora, independiente, si llega una ayuda extra o no, INDAP tiene los créditos de corto plazo para poder aperarse con concentrado, pasto ya no vamos a encontrar. Entonces compremos concentrado para alimentación animal ahora, con un crédito que es bastante fácil de pagar y con bajas tasas de interés. Segundo, el Ministerio Agricultura ya nos está entregando los recursos para apoyar con un pequeño bono a los que están tremendamente más afectados, al pequeño agricultor usuario de INDAP. Nosotros hicimos el catastro de nuestros usuarios para empezar a apoyar y vamos a ir de las zonas más altas que están afectadas con nieve, hasta las zonas más baja y más cercanas a Coyhaique”, indicó

En la reunión enmarcada en el trabajo directo con las organizaciones comunitarias, se coordinó la entrega de los listados para el proceso de entrega de leña, que este año desarrollan de manera conjunta el Gobierno Regional de Aysén, la Delegación Presidencial Regional y CONAF. Además se concordó generar una instancia de trabajo técnico periódico para la adecuada atención de las necesidades de vecinas y vecinos del sector.