La ministra visitadora de la jurisdicción Coyhaique y actual vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, realizó su segunda visita a la jurisdicción Coyhaique, esta vez de manera presencial, con el objetivo de entrevistarse con ministros, jueces, funcionarios y autoridades regionales, y así interiorizarse en terreno sobre el trabajo de administración de justicia en los tribunales de Aysén.

Coyhaique.- La visita fue desarrollada entre el viernes 29 de abril y ayer lunes 2 de mayo, siendo la vocera del máximo tribunal recibida por el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza y los ministros José Ignacio Mora Trujillo y Natalia Rencoret Oliva.

“Creo que ha sido una experiencia muy positiva. Siempre he pensado que la relación de un ministro visitador con su corte, con las jurisdicciones, debe mantenerse sobre la base de la confianza, del diálogo, de las relaciones permanentes. Y afortunadamente ahora eso lo podemos hacer de modo presencial, cosa que me tiene muy contenta”, sostuvo.

Agregó que: “Me he podido reunir con los ministros, saber cuáles son sus inquietudes, cómo está funcionando la Corte y también con numerosos magistrados, funcionarios e incluso autoridades de la región, lo cual me ha permitido hacerme un panorama bastante completo sobre cómo está funcionando la región, qué situaciones son un poco complejas, sobre todo por la extensión territorial y por la conectividad que presenta algunas dificultades. Y me llevo mucho de esos temas a Santiago justamente para cursar los temas de inquietud”.

El recorrido contempló la visita al tribunal de alzada de la capital regional y a los juzgados de garantía, familia, laboral y de letras de Coyhaique, como también a los juzgados mixtos de Puerto Aysén y Cochrane. Así también, tuvo reuniones con delegado presidencial, Seremi de justicia y derechos humanos, fiscal regional, defensor penal público, alcaldes y representantes de Carabineros y Gendarmería de Chile, entre otros.

Situación carcelaria en la jurisdicción

En la visita, la ministra Vivanco recibió diversos testimonios e informes sobre la crítica situación de los centros penitenciarios existentes en la región. En este sentido, indicó que “me han manifestado varias autoridades su preocupación por la situación carcelaria de la zona, se trata de cárceles que en algunos casos tienen una estructura muy antigua que dificulta la segmentación penal y condiciones, por cierto, inaceptables desde el punto de vista de la mantención de las personas en prisión y hay un problema importante con las mujeres internas porque solo hay un lugar donde pueden estar y eso genera una serie de dificultades”.

Enfatizó que “hay problemas de desarraigo regional cuando las personas son trasladados a otra región y por supuesto, también hay problemas de seguridad”.

Vinculación con la comunidad y medios de comunicación

En el recorrido por la región de Aysén, además de las visitas a tribunales y los encuentros con autoridades, la ministra Vivanco pudo reunirse con diversos medios de prensa regional.

“En mi calidad de ministra visitadora y como vocera de la Corte Suprema, es muy relevante que el Poder Judicial pueda transmitir a los medios de comunicación sus inquietudes, las situaciones que viven los jueces y darle, por cierto, más realidad a las impresiones que hay desde afuera sobre el Poder Judicial”.

“Estuvimos en radios, en canales de televisión, tuvimos contacto directo con periodistas y comunicadores y a mí eso me parece muy importante, porque va también derribando ciertos prejuicios o derribando mitos y acerca la labor judicial que es tan importante en un Estado de Derecho a las personas, teniendo siempre presente los tribunales están para ayudarlos”, concluyó.

La próxima visita de la ministra Ángela Vivanco está programada para el segundo semestre de 2022, contemplando la visita a los tribunales que administran justicia en las comunas de Puerto Cisnes y Chile Chico.