Los parlamentarios además criticaron el poco impacto que tendrá a nivel país el plan piloto anunciado por el Gobierno

Valparaíso.- Ante la inminente llegada del invierno y las bajas temperaturas, un grupo de parlamentarios de distintos partidos políticos crearon la denominada “Bancada del Gas”, instancia que tiene como fin presionar al Gobierno para que presente medidas concretas para disminuir el precio del gas, como la implementación de un mecanismo que permita regularizar el mercado de este producto.

La Bancada del Gas está compuesta por los diputados de la DC Jorge Saffirio, Miguel Ángel Calisto, Héctor Barría, Joanna Pérez y Felipe Caamaño, la diputada Danisa Asudillo del Partido Socialista, Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, Álvaro Carter de la UDI, Hotuiti Teao de la bancada de Evópoli, René Alinco de la bancada PPD, Alejandro Bernales y Luis Malla del Partido Liberal.

El diputado Miguel Ángel Calisto, quien fue presidente de la Comisión Investigadora por posible colusión de las empresas que comercializan este elemento, “hemos formado esta bancada transversal de diputados para pedirle al Gobierno que agilice la implementación de un mecanismo que permita regularizar el mercado del gas. La fiscalía nacional Económica señaló que este mercado estaba viciado y que es fundamental que el Estado se incorpore en la regulación”.

“Estamos pidiendo que el Gobierno del Presidente Boric tome la iniciativa y se avance en un mecanismo regulatorio que permita bajar el precio del gas en Chile. En algunas localidades de las zonas extremas, los cilindros de 15 kilos están llegando a los 40 mil pesos. Esto es principalmente porque el mercado del gas no tiene regulación”, señaló Calisto.

Según el diputado Hotuiti Teao, “esto es algo que ya advirtió la Fiscalía Nacional Económica. Las familias del país ya se están viendo tremendamente afectadas con la inflación como para que, además, sean víctimas de empresas que se coluden y ajustan sus precios para sacar más ganancias. De cara al invierno para las familias y considerando que hay muchas PYMES que dependen enormemente del valor del gas para sacar adelante sus emprendimientos – en el área culinaria, por ejemplo – es que necesitamos que se fiscalice y se regule el precio”.

Por su parte, la diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo, señaló que “para nadie es desconocido el abuso que han cometido quienes distribuyen el gas para las familias. Como diputada siempre vamos a estar apoyando todas las iniciativas que permitan a las familias más vulnerables y a la clase media a superar la inflación que está atravesando nuestro país. Nos sumamos a esta bancada para ir en apoyo de muchas familias que usan el gas a diario para cocinar o para la calefacción, como también a aquellas PYMES que trabajan en el rubro gastronómico”.

Críticas al plan piloto

El diputado Álvaro Carter afirmó que “esta bancada lo que busca es poder avanzar para que el precio del gas sea justo, y pedirle al Presidente Boric que mejore el plan piloto. En un mercado de 20 millones de balones de gas, no puede creer el Presidente que con 100 mil podrá influir en el precio. Eso es reírse de la gente y su necesidad”.

Finalmente, Carter señaló que “el mismo prometió que este invierno habría una ley, y no la hay. Es muy difícil que con el plan que tiene ahora, lo que ha anunciado, se logre. Le quiero decir al Presidente que no engañe al País y entregue un proyecto que sea de real ayuda a las familias de Chile”.