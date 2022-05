Autoridades regionales y dirigentes sociales acompañaron la jornada de inmunización realizada el sábado en la Feria Las Quintas de Coyhaique

Coyhaique.- Durante la mañana del sábado 07 equipos de salud a cargo del proceso de vacunación por COVID-19 e Influenza atendieron a la comunidad en el sector de Feria Las Quintas, específicamente en las dependencias de la Cruz Roja de la capital regional.

La actividad, organizada por las secretarías ministeriales de Salud y de Educación, busca potenciar la vacunación extramuro tuvo como público objetivo a los adultos mayores, embarazadas y los escolares; segmentos en los cuales se registra una mayor urgencia en lograr las coberturas necesarias que resguarden la salud de la población ante la mayor circulación de virus asociados a las bajas temperaturas.

La jornada contó con una amplia participación de familias; adultos mayores y niños. de Coyhaique y también asistieron autoridades regionales: el Delegado Presidencial Regional Dr. Rodrigo Araya, la Seremi de Salud Carmen Gloria Monsalve, el Director del Servicio de Salud Aysén Gabriel Burgos, la Seremi de Educación Isabel Garrido. Además concurrieron dirigentes de ferias libres y vecinales.

Rodrigo Araya hizo un llamado a las familias de Aysén a vacunarse: “Estamos invitando a toda la comunidad a participar en esta jornada donde estamos reforzando la importancia de la vacunación contra el COVID y también contra la Influenza. Sigue siendo un tema prevalente y tenemos que continuar con la vacunación de los distintos grupos etarios para alcanzar una protección comunitaria que nos permita continuar disminuyendo los casos y las situaciones de enfermedades graves y casos fatales. También estamos haciendo el testeo y agradecemos a la Cruz Roja por facilitar el espacio y a las agrupaciones de ferias libres de Coyhaique por permitirnos estar acá”.

Por su parte, la Seremi de Salud Carmen Gloria Monsalve señaló que “Esta es una actividad de salud preventiva muy relevante que es el proceso de vacunación y por eso invitamos a todos los vecinos ; a los niños, mujeres embarazadas , enfermos crónicos y adultos mayores que no tengan sus vacunas al día que vengan y se pongan al día con ellas y protejan su salud. Tenemos ya presencia del virus de Influenza circulando en nuestra región. Por ello, hoy hemos preparado este espacio familiar para que todos se vacunen, ese es el llamado, a prevenir”.

El Director del Servicio de Salud Aysén Gabriel Burgos dijo que “Como red asistencial tenemos todo un dispositivo desplegado en la región para que las personas se acerquen a vacunarse contra el COVID y contra la Influenza. Somos una de las cuatro regiones que tiene menos avance en la vacunación contra la Influenza. Por ello llamamos especialmente a los grupos objetivos; niños hasta 5° Básico y personas mayores de 65 años. Necesitamos el apoyo de todos para avanzar en esta campaña de vacunación”.

La Seremi de Educación Isabel Garrido llamó a los padres a vacunar con confianza a sus hijos en edad parvularia y escolar. “Desde el sector educación hacemos un llamado a las familias a que vacunen a sus niños y niñas para que se vacunen en superhéroes y superheroínas de la prevención de enfermedades. Si alcanzamos un 80% de vacunación por curso en la educación escolar, que va desde 1° básico a 4° medio podremos volver a un reencuentro educativo normal sin restricciones de aforo.. Para avanzar juntos en esta tarea, el Ministerio de Educación dispone el sitio vacunacionescolar.mineduc.cl, donde los equipos directivos y docentes pueden ver el avance de vacunación. Queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes se puedan vacunar para que puedan retornar a las escuelas y hacer la vida más normal”.

Al llamado de las autoridades se sumó el de dos dirigentes sociales. Marta Soto dirigente de la Agrupación de Ferias Libres expresó.

“Que se hagan participe de pasar a ponerse la vacuna, que estamos muy bajo. Estamos haciendo una campaña muy grande para que tengamos todos nuestras vacunas al día. Además, está haciendo el test de antígeno, así que no tengamos miedo y hagámoslo y así podamos trabajar tranquilos”, resaltó.

En la misma línea, Margarita Arizmendi, presidenta del Consejo del Hospital Regional Coyhaique dijo:

“Yo los invito a que se vengan a vacunar. No le tengamos miedo al mal tiempo. Debemos que tenerle miedo al Covid. La vacuna no nos provoca nada. Yo tengo mi padre de 92 años, se vacunó. Tiene sus cuatro vacuna está maravillosamente bien. Así que así como él, todos deberíamos estar bien y vacunarnos”.

A nivel regional, las coberturas más bajas respecto a la vacunación por COVID-19 se concentran en los menores de 03 a 05 años, donde la población objetivo de 4.340 menores, solo se alcanza un 46,89% en la inmunización con segunda dosis.