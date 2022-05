Habitantes del sector de Lago Atravesado, llevan más de seis meses anhelando el pavimento del camino.

Coyhaique.- En una mesa de trabajo liderada por el alcalde de Coyhaique Carlos Gatica, en conjunto con los integrantes de la Junta de Vecinos de Lago Atravesado, El Claro y comités de desarrollo del territorio, la máxima autoridad comunal hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas, a seguir con los trabajos de pavimentación del sector, faenas que según el edil no han tenido ningún avanece importante hasta ahora.

“Según la planificación debiésemos tener un avance, avance que no ha ocurrido, además las obras tampoco se han adjudicado y no sabemos cómo está el estado de ella, por lo tanto, pedimos al Ministerio de Obras Públicas, a través de su Seremi en Aysén, pronunciarse sobre esta situación que están viviendo nuestros vecinos”, expreso Gatica.

El alcalde también agregó “como municipio, no postulamos a la mantención del camino porque estaba en desarrollo la licitación, por lo tanto, no era necesario”.

En esa misma línea, el edil explicó que ante la contingencia, la Municipalidad de Coyhaique, a través de las pocas maquinarias que tiene la Dirección de Obras Municipales, DOM, están realizando faenas de reperfilados en el camino, trabajos que duran menos de tres días.

“Es necesario poder dar solución a nuestros problemas, nosotros como municipio estamos dispuestos a trabajar y a apoyar, esa es nuestra labor con nuestros vecinos, pero también necesitamos que se construyan lo que necesitan las personas, que es llegar a esta pavimentación del sector Lago Atravesado en el menor tiempo posible, porque el camino no solo atenta con la seguridad de ellos, sino que también no les brinda la calidad de vida necesaria”, concluyó el Carlos Gatica, Alcalde de Coyhaique.