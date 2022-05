La normativa vigente establece un cobro adicional a quienes consuman más de 430 kWh entre los meses de mayo y hasta septiembre.

Coyhaique.- Cabe señalar que este cobro no aplica a la tarifa Ecoayre, con un precio diferenciado para uso de calefacción, agua caliente sanitaria y electromovilidad.

Ante el anuncio del Ministerio de Energía de restablecer el cobro del consumo por límite de invierno, la empresa eléctrica Edelaysen hizo un llamado a sus usuarios a hacer un uso eficiente de la energía eléctrica.

“Es en esta época, queremos recordar a nuestros clientes que entre los meses de mayo y septiembre corresponde aplicar recargo por consumos sobre el límite de invierno en la cuenta de la luz. Este cobro depende del límite de invierno de cada cliente y el cobro se inicia cuando se supere el mayor valor entre el límite invierno de cada servicio o 430 kWh de energía consumida en clientes de facturación mensual y 700 kWh en el caso de los bimensuales”, explicó el gerente zonal de Edelaysen, Leonardo Morán Aldana.

El límite de invierno corresponde a un consumo de energía definido por la legislación con el fin de moderar el aumento del uso de energía de clientes residenciales. A los consumos que sobrepasen el límite establecido, la empresa distribuidora puede cobrar un recargo adicional.

Este cobro se calcula mensualmente a la diferencia entre el consumo total del mes y el límite de invierno, y para que se cobre el recargo se deben cumplir 2 condiciones:

Primero que la electricidad consumida en el mes sea mayor al límite de invierno y que el consumo debe ser mayor a 430 kWh mensuales, valor mínimo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El gerente de la eléctrica agregó que “en Grupo Saesa la cantidad de clientes que reciben este cobro llega a menos del 5% del total. Además, el sobrecargo se calcula mes a mes, de manera que, si un mes superó el límite de invierno por una condición puntual, al mes siguiente no se verá afectado si no sobrepasa el consumo fijado”.

La invitación de Morán Aldana es a informarse ya que el límite de invierno de cada servicio aparece en la boleta, a utilizar la energía de forma eficiente y por sobre todo a poner atención a las típicas fugas de energía que se producen en invierno cuando se humedecen o mojan las instalaciones eléctricas de la casas. Además, recalcó que, ante cualquier consulta, “se puede acceder al siguiente enlace de nuestro sitio web con los detalles del límite de invierno”:

Límite de invierno – Saesa – Grupo Saesa

¿Cómo se calcula el límite de invierno?

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa, el límite de invierno se calcula de manera mensual y se obtiene como el mayor entre los siguientes 2 valores:

Consumo de 350 kWh mensuales o la suma de los consumos que tiene el cliente entre los meses de agosto a abril (consumos de verano) dividido por 8 y el resultado multiplicado por 1,2.

Si la cuenta se factura cada dos meses (bimestral), el límite de invierno que se le aplica es el doble del número anterior.

Dado que los consumos de los clientes del grupo SAESA, al que pertenece Edelaysen, son en promedio inferiores a 200 kWh/mes, el límite de invierno de la mayoría de los clientes es 430 kWh mensuales (o 700 kWh en caso de clientes bimestrales).

Desde Edelaysen recordaron que ante cualquier consulta están disponibles los canales de contacto:

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• Línea gratuita 800 600 803

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022.

• www.edelaysen.cl

• info@edelaysen.cl