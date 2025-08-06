– NECESITO UN PICADOR DE LEÑA … 9 71 62 94 44
– RECIBO ROPA TALLA XL Y CALZADOS N° 37 … 9 20 61 76 06
– VENDO AHUMADOR GALVANIZADO … 9 89 14 97 86
– VENDO ANDADOR EN BUEN ESTADO … 9 89 14 97 86
– VENDO LAVAPLATOS CON LLAVE Y RESECTACULO DE BAÑO … 9 75 40 58 30
– SE HACEN MANTENCIONES A ESTUFAS A PARAFINA … 9 58 30 00 59
– NECESITO TECNICO PARA CAMBIAR PANTALLA DE TABLET … 9 32 44 37 18
– VENDO PIEZAS DE AUTO NISSAN KIA … 9 56 31 96 63
– VENDO JEEP SANTA FE 2014 FULL PAPELES AL DIA … 9 56 00 93 92
– VENDO TOLDO DE 2.5 METROS … 9 42 28 54 41
– VENDO RESPUESTOS DE NISSAN XTRAIL … 9 92 24 13 43
– VENDO JEEP 2012 SPORTAGE CON DETALLES … 9 68 77 06 71
– VENDO 2 PARES DE BOTAS SEGURIDAD N° 42 … 9 92 44 44 21
– VENDO UN PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42 … 9 92 44 44 21
– VENDO TERMICOS VIKING Y UNA BICICLETA ARO 26 DE MUJER … 9 92 44 44 21
– VENDO 2 ALFOMBRAS MEDIO USO Y UN DISCO DURO … 9 92 44 44 21
– VENDO UNA ENGRAPADORA … 9 32 56 51 58
– MARTES 05 DE AGOSTO 2025
