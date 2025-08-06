– NECESITO ROPITA Y ZAPATOS PARA NIÑA CON DISCAPACIDAD … 9 20 61 76 06
– NECESITO UN MAESTRO PINTOR … 9 85 45 61 02
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– ARRIENDO GENERADOR 7.5 KW … 9 20 92 41 51
– NECESITO TECNICO PARA CAMBIAR PANTALLA DE TABLET … 9 32 44 37 18
– NECESITO TECNICO QUE CAMBIE PANTALLA DE TABLET … 9 23 82 83 43
– RETIRO ESCOMBROS EN AYSEN Y ALREDEDORES … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– SE OFRECE PINTOR Y CORTADOR DE LEÑA … 9 33 03 35 90
– SE PINTAN TODO TIPO DE LETREROS … 9 58 30 00 59
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO FRZADAS, COBERTORES, VISILLOS Y CORTINAS … 9 99 15 05 55
– VENDO COCINA A LEÑA … 9 95 91 62 78
– VENDO REFRIGERADOR Y UN MUEBLE DE TV … 9 40 14 70 77
– VENDO ANDADOR EN BUEN ESTADO Y AHUMADOR GALVANIZADO … 9 89 14 97 86
– MIERCOLES 06 DE AGOSTO 2025
