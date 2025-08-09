– VENDO BULTO DE ROPA Y 4 PARES DE ZAPATOS … 9 44 82 63 56
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– NECESITO TECNICO PARA ARREGLAR SECADADORA … 9 81 31 30 96
– VENDO LAVAMANOS CON PEDESTAL … 9 77 41 53 72
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA … 9 41 35 22 28
– SE OFRECE PODADOR DE ARBOLES … 9 41 35 22 28
– VENDO MONITORES DE PC PANTALLA PLANA … 9 42 44 75 16
– VENDO ZINC ACANALADO Y UNA MESA DE 6 PERSONAS … 9 62 29 95 69
– VENDO UN REFRIGHERADOR Y COLCHONES DE UNA PLAZA … 9 62 29 95 69
– VENDE ESTANQUE GALVANIZADO PARA EL CAMPO … 9 68 42 42 46
– ARRENDO 2 PIEZAS CON BAÑO, COCINA Y TV CABLE … 9 84 26 53 34
– SE PINTAN LETREROS DE TODO TIPO … 9 58 30 00 59
– VENDO UN CHULENGO GRANDE NUEVO … 9 97 01 26 07
– JUEVES 07 DE AGOSTO 2025
